Cómo va a estar el clima en Año Nuevo 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional

La pregunta se repite todos los años y esta vez tiene una respuesta clara: el clima no será un problema para recibir el Año Nuevo. Luego de una última semana de diciembre de 2025 marcada por el calor intenso, el 1° de enero de 2026 ofrece un escenario más amable, sin tormentas en el radar inmediato.

De acuerdo al último pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se corta la seguidilla de jornadas extremas y el feriado encuentra al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con temperaturas más moderadas, ideales para festejos prolongados y encuentros familiares.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante Año Nuevo 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el miércoles 31 de diciembre 2025 será una jornada con mucho calor: las temperaturas irán desde los 26 hasta los 37 grados y el cielo estará parcialmente nublado. En tanto, el jueves 1° de enero se presentará con cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 22° de mínima a los 29° de máxima.

Luego de varios días con picos térmicos cercanos a los 37 grados, el alivio será notorio. El calor seguirá siendo protagonista, pero sin extremos, lo que marca un comienzo de año más llevadero para quienes se queden en la ciudad o salgan a celebrar al aire libre durante la noche.

Pronóstico de CABA.

Conurbano bonaerense: ¿qué dice el pronóstico del SMN sobre el clima en Año Nuevo 2026?

En el conurbano bonaerense —incluida La Plata y localidades del Gran Buenos Aires— el panorama será muy similar. El pronóstico indica temperaturas máximas cercanas a los 28°, mínimas alrededor de los 19° y ausencia total de precipitaciones.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día, con buena ventilación y sin alertas meteorológicas activas. Un dato clave para quienes organizan reuniones numerosas o celebraciones extendidas, en una región donde el calor suele sentirse con mayor intensidad por la densidad urbana.

Pronóstico en el conurbano.

¿Mesa de Año Nuevo adentro o afuera? Qué conviene según el pronóstico del SMN

Con este escenario, armar la mesa afuera es totalmente recomendable. La noche del 31 y la madrugada del 1° transcurrirán sin lluvias ni vientos fuertes, y con un calor mucho más tolerable que el de días anteriores.

Pronóstico del clima en Año Nuevo.

La recomendación es simple: espacios al aire libre, sombra durante el día y buena hidratación. El clima acompaña y no hay señales de cambios bruscos, algo poco habitual en un verano argentino históricamente atravesado por tormentas repentinas.

