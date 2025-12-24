¿Hay bancos en Navidad y Año Nuevo 2026? Cómo funcionarán y dónde conseguir efectivo

Como usar efectivo en navidad y año nuevo

Con la llegada de las fiestas, vuelve una duda habitual entre los usuarios del sistema financiero: ¿habrá bancos abiertos en Navidad y Año Nuevo 2026? La respuesta es no. Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1° de enero, en el marco del esquema de asueto definido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y adoptado por las entidades públicas y privadas.

La medida alcanza a los bancos nucleados en ABA, ADEBA, ABAPPRA y ABE, e implica la suspensión total de la atención presencial al público durante esas jornadas. No será posible realizar trámites en sucursal, como operaciones con cheques, gestiones administrativas o consultas que requieran intervención personal, por lo que se recomienda anticipar cualquier trámite de este tipo.

Cómo funcionará el sistema bancario durante las fiestas

Aunque las sucursales estén cerradas, el sistema financiero seguirá operando a través de los canales digitales. Los usuarios podrán usar home banking, aplicaciones móviles, tarjetas de débito y billeteras virtuales para pagar servicios, hacer transferencias y consultar saldos. Además, los cajeros automáticos permanecerán habilitados, con recargas previstas, aunque puede haber faltantes puntuales por la alta demanda típica de los fines de semana largos.

Cómo retirar plata en las fiestas

Dónde conseguir efectivo sin ir al banco

Ante posibles inconvenientes en cajeros automáticos, existen múltiples alternativas para retirar efectivo en comercios:

Extra Cash (Visa Débito): permite extraer hasta $170.000 por día en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, La Anónima, Walmart, YPF y Axion, entre otros. Se requiere hacer una compra, sin monto mínimo.

Cash Plus (Mastercard): habilita extracciones de hasta $170.000 diarios en locales como Carrefour, Vital y Farmacity, según disponibilidad en caja.

Comercios con Payway: permiten retiros con tarjetas de débito y prepagas Visa, Mastercard y Cabal, también con tope de $170.000.

Mercado Pago: ofrece retiros de efectivo con QR en comercios adheridos, con un límite de hasta $70.000 diarios, según el local. La app permite ubicar puntos habilitados desde la función “Sacar efectivo”.

En todos los casos, el dinero se debita directamente de la cuenta del usuario y, por lo general, no tiene costo adicional.

Bancos: cómo puedo usarlos en navidad

Desde las entidades bancarias insisten en planificar con anticipación, priorizar los medios digitales y utilizar las opciones de extracción en comercios para evitar contratiempos. Si bien no habrá bancos abiertos en Navidad ni en Año Nuevo, la combinación de canales electrónicos y alternativas para retirar efectivo garantiza la continuidad de las operaciones básicas durante las fiestas.