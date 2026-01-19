Deporte, cultura y Estado presente: el Gobierno de Formosa impulsó una jornada comunitaria llena de inauguraciones

El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó en la tarde del viernes 16 una intensa jornada comunitaria en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, con actividades orientadas al fortalecimiento del deporte, la recreación y el acceso a la tecnología. La agenda incluyó la inauguración del sistema lumínico del Club Deportivo, Social y Cultural Pintores Unidos, en el barrio El Quebranto, y una propuesta recreativa de Cine Móvil para las familias del barrio Antenor Gauna.

La jornada comenzó con un encuentro deportivo comunitario del que participaron distintos clubes de la Jurisdicción Cinco, entre ellos Pintores Unidos, 13 de Junio, Las Gladiadoras y Unión Norte. En ese marco, Solís dejó formalmente habilitada la nueva iluminación de la cancha del club Pintores Unidos, una mejora clave para ampliar los horarios de entrenamiento y competencia, y realizó la entrega de elementos deportivos destinados a las distintas disciplinas que se practican en el barrio.

Durante el acto, el vicegobernador destacó la importancia del acompañamiento estatal a las instituciones barriales. “En Formosa seguimos apostando al deporte y al encuentro comunitario, con un Estado presente que acompaña y sostiene, aun frente a la situación de abandono del Gobierno nacional”, expresó. En ese sentido, reafirmó el respaldo al Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, al señalar que estas políticas públicas son parte de una decisión sostenida de fortalecer el tejido social desde el territorio.

Las actividades continuaron en el barrio Antenor Gauna, donde familias enteras participaron de una función de Cine Móvil, una propuesta recreativa pensada especialmente para el disfrute de niñas y niños durante la temporada de verano. La iniciativa se desarrolló con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación y la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS).

En ese mismo espacio, Solís destacó el trabajo que se realiza para acercar la tecnología a los más jóvenes a través del Club Digital Verano, una propuesta que promueve el aprendizaje y el acceso a herramientas digitales como motor de transformación social. El programa cuenta con el acompañamiento del Polo Científico y Tecnológico y de jóvenes colaboradores de la Jurisdicción Cinco, fortaleciendo la inclusión digital en los barrios.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el vicegobernador subrayó el valor de generar estos espacios en el actual contexto nacional. “En un momento donde el contexto nacional no ayuda absolutamente para nada, generar estos espacios para recrear el alma y poder encontrarnos es muy importante”, afirmó.

Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial asiste de manera permanente a clubes y organizaciones tanto en la capital como en el interior. “Contamos con una infraestructura social básica que no se detiene: escuelas, hospitales, estadios y polideportivos”, señaló, y recordó que 18 localidades de la provincia cuentan con piletas de recreación o parques acuáticos para el uso comunitario.

Finalmente, Solís enfatizó que “si el Estado desaparece, nada de esto puede ser posible”, y sostuvo que Formosa cuenta con “un gobierno claro y previsible”, con una posición firme en defensa de la presencia estatal y del trabajo articulado entre el sector público y privado, orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad.