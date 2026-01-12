Con obra pública sostenida, Formosa lideró el crecimiento del empleo y los salarios en la construcción del NEA

Formosa se ubicó entre las provincias mejor posicionadas del país en materia de empleo registrado y salarios reales en el sector de la construcción, de acuerdo a un informe elaborado por la consultora Politiké. El relevamiento, basado en los datos correspondientes a octubre de 2025, muestra que la provincia registró un crecimiento interanual del 25,4% en la cantidad de puestos de trabajo formales del sector, convirtiéndose en la segunda jurisdicción con mayor incremento a nivel nacional.

Por encima de Formosa solo se ubica Santiago del Estero (27,8%) y le sigue Río Negro (22,0%). Del otro lado de la tabla, las provincias más perjudicadas fueron Santa Cruz (-41,9%), La Rioja (26,1%) y Misiones (22,2%).

Este desempeño implicó la incorporación de más de 630 nuevos empleos registrados en la construcción, en un contexto nacional marcado por la retracción de la actividad y la caída del empleo en numerosas provincias. Desde la consultora señalaron que el resultado está directamente vinculado a la decisión política del Gobierno provincial de sostener la obra pública con financiamiento propio.

“Es evidente cómo la decisión de mantener la obra pública, financiada con fondos provinciales, repercute de manera positiva en la calidad de vida de la población”, remarcaron desde Politiké. En ese sentido, subrayaron que estas políticas no solo generan empleo y dinamizan la economía local, sino que también garantizan el acceso a infraestructura esencial en todo el territorio.

En materia salarial, el informe también destacó el desempeño de Formosa. En octubre de 2025, los salarios reales del sector de la construcción crecieron un 13% interanual en la provincia, ubicándola entre las jurisdicciones con mayor recuperación del poder adquisitivo en la actividad.

Formosa cerró el 2025 con más de 130 inauguraciones

Bajo los lineamientos del Modelo Formoseño, el proyecto político encabezado por el gobernador Gildo Insfrán inauguró más de 130 obras a lo largo de la provincia durante 2025. Las inversiones se concentraron en infraestructura pública estratégica, con impacto en áreas como salud, educación, deporte y acceso al agua potable, consideradas claves para el desarrollo territorial. En uno de sus posteos, el mandatario destacó el alcance de estas iniciativas y las definió como “obras que transforman”.

Cabe recordar que este volumen de obras se concretó en un contexto de ajuste y recesión impulsado por el Gobierno nacional, que impactó de manera directa en las provincias argentinas. Desde la asunción del presidente Javier Milei, los gobernadores vienen realizando distintos reclamos para revertir el desfinanciamiento y destrabar el freno a la obra pública, una de las áreas más afectadas por las políticas nacionales.

Entre las obras inauguradas en 2025, se destaca la piscina olímpica, una infraestructura inédita para Formosa y posicionada entre las más avanzadas del país y de América Latina. Con una superficie total de 11.784 metros cuadrados, el espacio fue concebido para albergar competencias internacionales y prioriza criterios de eficiencia energética, accesibilidad y confort, tanto para deportistas como para la comunidad.

El complejo cuenta con un sistema integral de climatización que combina geotermia y aerotermia, mediante bombas de calor de última generación capaces de recuperar energía para el calentamiento de más de 8.000 litros de agua sanitaria. A su vez, un sistema automatizado permite regular en tiempo real variables clave como temperatura, humedad y ventilación, optimizando el funcionamiento general del establecimiento.

El edificio principal y su anexo se distribuyen en cuatro niveles, con espacios administrativos, salas técnicas, vestuarios accesibles, gimnasio, consultorios médicos, áreas para jueces y entrenadores, y sectores destinados a la prensa. La piscina olímpica se ubica en el segundo piso y cuenta con cabinas de control y salas técnicas. La obra se complementa con una gradería para 850 personas, espacios gastronómicos y zonas de descanso.