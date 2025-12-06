Formosa lideró el crecimiento del empleo en la construcción a nivel nacional: aumentó más del 37%

Formosa se posicionó como la provincia con mayor crecimiento en puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción durante septiembre de 2025. Según un informe elaborado por la consultora Politiké en base a datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la jurisdicción alcanzó un incremento interanual del 37,70%, lo que representa más de 885 nuevos empleos formales en la actividad.

El análisis destaca que este resultado está estrechamente vinculado a la decisión política de sostener la obra pública con financiamiento provincial. “Es evidente cómo la decisión política de mantener la obra pública, financiada con fondos provinciales, repercute de manera positiva en la calidad de vida de nuestra población", aseguraron desde la consultora.

Además, destacaron: "Estas acciones no solo generan empleo y dinamizan la economía local, sino que también aseguran el acceso a infraestructuras esenciales, ya que mejora la vida de todos los formoseños”.

Además del crecimiento del empleo, el informe remarca que los salarios reales acumulados en el sector también mostraron un desempeño destacado. En septiembre, Formosa registró un aumento del 13,90% en el salario real acumulado de los trabajadores de la construcción, que se ubica entre las jurisdicciones con mayor recuperación del poder adquisitivo en todo el país.

El crecimiento de Formosa

Formosa promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) provinciales mediante la introducción de nuevas herramientas financieras. Con el propósito de potenciar el crecimiento y la competitividad de este sector, se ofrecerá un curso gratuito y de inscripción abierta que se enfocará en democratizar el acceso a instrumentos del mercado de capitales que, aunque poco difundidos, son fundamentales para la gestión eficiente de recursos, la reducción de costos y la obtención de liquidez inmediata.

El curso se realizará el viernes 28 de noviembre a las 8:30 en el Salón Fonfipro y brinda prácticas más accesibles, ágiles, económicas y completamente digitales. Entre las alternativas financieras concretas que se enseñarán en el curso se encuentran el Pagaré Bursátil (que opera de forma 100% digital y ofrece costos más bajos que la banca tradicional), la Factura de Crédito Electrónica, la Caución Bursátil y la Obligación Negociable PyME.

La capacitación estará a cargo de un equipo de especialistas: el licenciado Víctor Hugo Recalde, experto en administración, y la Contadora Rocío Araceli Benítez, especialista en mercado de capitales egresada de la UBA y diplomada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).