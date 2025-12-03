Por la paralización de la obra pública, Formosa perdió 8,16% del empleo registrado en la construcción

Desde la asunción de Javier Milei, la provincia de Formosa perdió el 8,16% del empleo registrado, según un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que se explica casi íntegramente por la pérdida de puestos de trabajo en la construcción.

El documento expresó que la caída del empleo se incrementó aun más en el 2025 en el que a nivel nacional se perdieron más de 10 mil empleos privados por mes. Es decir, desde que asumió el Presidente libertario se destruyeron más de 220 mil puestos de trabajo. Tanto es así que la capacidad instalada opera al 61,1%, según el INDEC.

Entre los rubros más castigados por la administración libertaria estuvieron la construcción, debido a la suspensión de la obra pública nacional dispuesta por el Ejecutivo, y la industria, golpeada por la baja demanda y la apertura indiscriminada de importaciones. El empleo en cada uno de estos rubros cayó en 62.741 (-14,3%) y 42.406 (-3,6%), puestos de trabajo respectivamente. A menor escala, también hubo un importante retroceso en el rubro explotación de minas y canteras (-7%, con unos 6.600 empleos menos).

Las provincias perjudicadas

La más golpeada sin dudas fue la provincia de Santa Cruz donde el empleo cayó 15% ( 9.807 menos puestos de trabajo). Esta fuerte caída se explica en gran parte por la baja en la producción de petróleo convencional y el empleo público, según confirmó una alta fuente provincial.

En La Rioja, en tanto, se destruyeron el 11,25% de los empleos (3.675 puestos menos de trabajo), que se explica por el impacto de la construcción sumado a la contracción industrial. Textil y calzado, dos sectores sensibles a la importación y con fuerte presencia en esa provincia, achicaron sus plantas ante la mayor competencia externa, según explicaron desde Fundar.

Como sucede en Formosa respecto a la paralización de la obra pública, fenómeno similar se repite en Santiago del Estero (-6,1% ó 3.285 puestos) y Chaco (-7,6% ó 5.918 empleos), donde golpeó de lleno.

En Tierra del Fuego, que tiene 2.220 puestos de trabajo menos (-2,2%), la contracción se relaciona con la reducción de empleo en la industria electrónica fueguina, una de las actividades más afectadas por la apertura comercial, precisaron desde Fundar.