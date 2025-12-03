Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

El inicio de diciembre llega con un escenario térmico propio de pleno verano: calor sostenido, humedad moderada y cielos mayormente despejados. Tanto Rosario como Santa Fe registran este miércoles 3 de diciembre algunas temperaturas máximas cercanas a los 30° y noches apenas más frescas, sin indicios de precipitaciones a corto plazo.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por jornadas de calor cada vez más intensas, estas ciudades siguen de cerca la evolución de la semana, donde se combinarán altas temperaturas, baja nubosidad y vientos leves del sector variable.

A continuación, el panorama completo para Rosario y Santa Fe con la información más reciente del miércoles 3 de diciembre:

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN para Rosario

En la ciudad de la bandera, la jornada de hoy presenta una máxima de 30° y una mínima de 17°, con un clima estable desde la mañana hasta la noche. El cielo se mantiene mayormente despejado, con una suba progresiva de la temperatura hacia la tarde y sin chances de lluvia (0%).

Para el jueves 4, el panorama será similar: máxima de 30° y mínima de 19°, sol pleno durante el día y nubosidad parcial por la noche. El viernes 5 muestra el mayor repunte: 31° de máxima y 20° de mínima, lo que configura el día más caluroso de la semana.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN para Santa Fe

La capital provincial inicia el miércoles con un registro apenas más elevado que Rosario: 31° de máxima y 18° de mínima, con cielo despejado y ambiente seco. El jueves 4 se mantiene la tendencia con 30° de máxima y 18° de mínima, mientras que el viernes 5 vuelve a escalar a 31°/19°, consolidando un tramo de calor firme en la región.

Al igual que en Rosario, el pronóstico no anticipa lluvias, algo que viene marcando la dinámica de las últimas semanas. La estabilidad atmosférica favorece jornadas calurosas sin alivio hídrico.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿qué esperar para el resto de la semana?

Con temperaturas que se mueven entre los 30° y 31°, Santa Fe y Rosario se encaminan a un cierre de semana caluroso, seco y con noches templadas. Si bien no se pronostican tormentas, sí se espera un aumento gradual en los niveles de calor, típico de diciembre, pero con la particularidad de una humedad más baja de lo habitual.