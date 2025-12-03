Entradas Grupo Frontera en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Grupo Frontera vuelve a la Argentina con un anuncio que ya sacude al mundo musical: el grupo que redefinió el regional mexicano y lo convirtió en una fuerza global confirma su regreso al país para un show histórico en el Movistar Arena. Luego de arrasar en festivales, premiaciones y charts, el conjunto llega en plena madurez artística y con un público local que no deja de crecer desde su desembarco en 2023.

La presentación forma parte del TRISTE PERO BIEN C*BRÓN TOUR, una gira que recorrerá Sudamérica, Centroamérica, México y Europa llevando su nuevo disco Lo que me falta por llorar, lanzado el 23 de octubre. Sus últimos meses estuvieron marcados por hitos internacionales, colaboraciones explosivas y un reconocimiento histórico: convertirse en el primer grupo de regional mexicano en tocar en el legendario Grand Ole Opry de Nashville.

A continuación, toda la información clave sobre fecha y entradas:

Cuándo toca Grupo Frontera en Argentina

El show será el 13 de octubre de 2026 en el Movistar Arena. Es la tercera visita de la banda al país, luego de un Luna Park agotado en 2023 y una explosión de público en el Lollapalooza Argentina 2024.

Esta nueva fecha promete consolidar la relación del grupo con su audiencia local, que encontró en temas como No se va, Un x100to o Que vuelvas una identidad emocional transgeneracional.

Entradas: cuándo salen a la venta y precios estimados

Las entradas, con valores desde $60.000, ya están disponibles a través de movistararena.com.ar y con cualquier medio de pago. Los valores varían según la ubicación y ofrecen promociones bancarias con algunas tarjetas.

De Texas al mundo, y de vuelta a Buenos Aires

Grupo Frontera no solo exportó el regional mexicano; lo transformó. Desde una estética híbrida que cruza tradición norteña con cumbia, pop, R&B y electrónica, la banda creó un lenguaje propio que conecta a públicos de distintas edades y geografías.

Su 2025 fue decisivo: nominaciones al GRAMMY, ocho candidaturas a los Premios Billboard y la consagración en el Grand Ole Opry colocaron a la agrupación en otra categoría. Con Lo que me falta por llorar, profundizaron esa mezcla de vulnerabilidad y energía que se convirtió en su sello, un estilo que hoy marca tendencia global.

Cada visita a la Argentina fue un punto de inflexión en su conexión con el público local: desde los primeros fans coreando No se va hasta un Movistar Arena que promete ser todo un ritual colectivo en el presente de consagración que vive Grupo Frontera.