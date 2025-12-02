Su principal propuesta turística incluye la visita a la Iglesia San José, templo de estilo gótico alemán cuyo registro de bendición y colocación de la piedra basal data de 1895.

Ubicado a 19 km al sur de la ciudad de Paraná y 25 km al norte de la ciudad de Diamante, el pueblito entrerriano de Aldea Brasilera se perfila como uno de los destinos ideales para descubrir el próximo fin de semana largo.

De menos de 2000 habitantes, su nombre proviene del paso de los alemanes por Brasil, los cuales, a modo de agradecimiento por su hospitalidad, bautizaron a este enclave.

¿Qué hacer en Aldea Brasilera?

Siendo una de las más jóvenes de las aldeas de la microrregión, fue fundada por inmigrantes alemanes del Volga que, previo a su llegada a Entre Ríos, estuvieron de paso por Brasil.

Su principal propuesta turística incluye la visita a la Iglesia San José, templo de estilo gótico alemán cuyo registro de bendición y colocación de la piedra basal data de 1895.

También gana protagonismo el Parque Natural Monte La Paloma: un paisaje boscoso de las barrancas del Paraná ideal para el senderismo y la observación de flora y fauna.

¿Cómo es la Iglesia San José, el templo de estilo gótico alemán de más de un siglo?

Los hermanos Fogel, arquitectos oriundos de Alemania convocados por el Verbo Divino, congregación religiosa recién llegada al país, fueron quienes encararon la construcción de la Iglesia San José.

Con las obras finalizadas en 1918, en el proyecto original se contemplaba el enclave de dos naves laterales. Sin embargo, a principios de la década del 70 se optó por el revoque lateral y la terminación sin ellas.

El estilo de construcción es el gótico alemán, con una aguja y un prisma octogonal, que se alzan desde el techo, hasta una altura de seis metros, donde se aloja al campanario. Allí comienzan a tomar forma piramidal, teniendo en su parte superior una bola de metal niquelada con una cruz de 3,70 metros del mismo material. Su altura desde la base asciende a 36 metros.

¿Cómo llegar a Aldea Brasilera?

Para llegar a Aldea Brasilera desde la Ciudad de Buenos Aires en vehículo particular se puede optar por la autopista hacia Luján y luego conectar con la Ruta Nacional 12 hasta cruzar el puente Zárate-Brazo Largo. Desde allí seguir por la Ruta Nacional 18 hacia Paraná y, tomar la Ruta Provincial 11 hasta Diamante. Desde este punto faltarían unos 25 km hasta el destino final.