Argentina le ganó a Colombia y se metió en semifinales del Mundial de futsal femenino

Argentina ganó y se metió en las semifinales del Mundial de futsal femenino.

La Selección Argentina de futsal femenino goleó por 4 a 1 a Colombia y se metió en las semifinales del Mundial de Filipinas 2025. El combinado nacional que dirige técnicamente Nicolás Noriega se impuso gracias a los tantos de Silvina Nava, Carina Núñez y Lucía Rossi por duplicado, extendió su invicto y quedó posicionado como uno de los mejores cuatro equipos de la competición. El próximo partido lo jugará el viernes 5 de diciembre a las 7 horas en Argentina ante el ganador del cruce entre Portugal e Italia, que se enfrentará este martes.

La 'Albiceleste' se afirmó como una de las revelaciones de esta primera edición del torneo, al que clasificó al alcanzar en marzo de este año la final de la Copa América (que perdió ante Brasil). Pasó a la instancia de cuartos de final después de una fase de grupos impecable: vapuleó por 6 a 0 a Marruecos en el debut, superó a Polonia por 3 a 2 y cerró su participación con puntaje perfecto tras ganarle al anfitrión Filipinas por 5 a 1.

Video: el golazo de Carina Núñez en la goleada de Argentina ante Colombia

El resumen del triunfo de Argentina para meterse en las semifinales del Mundial de futsal femenino

La 'Albiceleste' fue en busca del triunfo desde el minuto cero, haciendo lucir a la arquera Allison Olave y con un remate al palo de Melina Quevedo, todo en menos de tres minutos. Antes de los cinco minutos de juego, la Argentina se adelantó en el marcador con el gol de Lucía Rossi. La ala izquierda Macarena Espinoza sacó un lateral sobre su banda para la jugadora de Ferro Carril Oeste, que sacó un fierrazo a la carrera inatajable para la arquera cafetera.

Al minuto, las de Noriega ampliaron la ventaja con un tanto de la pívot Carina Núñez. Tras una gran combinación en la salida y un pelotazo largo y cruzado desde el fondo, la jugadora del Futsi Navalcarnero de España recibió sobre el sector izquierdo del ataque; tras el control, metió un taco para el ingreso de Silvina Nava, que controló con la suela hacia adelante y asistió con la zurda nuevamente a Núñez, que decretó el 2 a 0 cuando el cronómetro marcaba que aún quedaban 14 minutos y 45 segundos.

Argentina llegó al tercero a los nueve minutos con un nuevo tanto de Lucía Rossi. La cierre atacó la pelota para su pierna izquierda en mitad de cancha después de un toque en corto y, ante la pasividad de la primera línea de la defensa, soltó otro remate que picó y se metió en el primer palo de la guardameta. Si bien Colombia llegó al descuento con el gol de Laura Bustos a los 12' de la primera mitad, el combinado nacional aumentó la ventaja en el complemento con el tanto de Silvina Nava a la salida de un lateral y decretó la goleada por 4 a 1.

Los goles del triunfo 'Albiceleste' fueron obra de Nava, Núñez y Rossi por duplicado.

El camino de Selección Argentina femenina de futsal en el Mundial de Filipinas 2025