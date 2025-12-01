La aerolínea española Iberia amplía la suspensión de vuelos a Venezuela hasta finales de diciembre

FOTO DE ARCHIVO. Un avión Airbus A320-200 de Iberia aterriza en el aeropuerto de Lisboa, Portugal

La aerolínea española Iberia prorrogó el lunes la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre, basándose en una recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española (AESA), mientras las tensiones entre Caracas y Washington siguen agitando la aviación comercial.

La decisión se conoce días después de que Venezuela revocara las concesiones de operación de seis importantes aerolíneas internacionales que habían interrumpido sus servicios tras una advertencia de la aviación estadounidense sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo venezolano.

Caracas acusó a las compañías aéreas de sumarse a "acciones de terrorismo de Estado" promovidas por Estados Unidos.

Iberia, propiedad de International Consolidated Airlines , dijo en un comunicado que los pasajeros afectados podían cambiar sus billetes, volver a reservar a un destino cercano o solicitar un reembolso, y añadió que tenía intención de reanudar los vuelos "tan pronto como se restablezcan todas las garantías de seguridad".

La aerolínea es una de las varias compañías internacionales que habían manifestado su disposición a regresar a Caracas una vez se estabilizaran las condiciones, pero la actividad militar en el Caribe ha mantenido suspendidos la mayoría de los servicios.

Con información de Reuters