Así es la "pequeña Alemania" de Entre Ríos: arroyos, playas y turismo campestre

Ubicada a sólo 30 km de la ciudad de Paraná.y considerada uno de los polos del turismo campestre de Entre Ríos, la localidad de Valle María vuelve a erigirse como destino ideal por descubrir el próximo fin de semana largo de noviembre 2025. Fundada el 21 de julio de 1878 por familias de alemanes del Volga, muchas de ellas provenientes de la aldea Marienthal, hoy detenta de más de una decena de atractivos cultures, gastronómicos e históricos redeados de lomadas de variedad de tonos verdes y ocres que se muestran de testigos.

¿Qué hacer en Valle María?

Valle María se encuentra en la zona Pre-Delta, con bañados y lagunas y un despliegue de islas que ofrecen la posibilidad de disfrutar de un inigualable paseo en lancha. Otro distintivo son sus barrancas que rodean la costa del Río Paraná, con paredes blancas y el verde del monte en lo alto.

La "pequeña Alemania de Entre Ríos" cuenta también con el increíble Complejo Balneario-Camping: con cabañas equipadas y todos los servicios, es ideal para acampar, disfrutar de la playa, pescar o hacer deportes en cualquier época del año.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Valle María: desde kreppels, tortas rusas, salame y queso, pan con chicharrón, alfajores, mermeladas caseras o encurtidos, cada uno de los manjares pueden comprarse en los puestos regionales distribuidos alrededor del pueblo.

La planta urbana también tiene sus encantos. Es que recorrer la Plaza Centenario, la Iglesia Inmaculada Concepción; ver las casas antiguas; visitar los parques de juegos infantiles o caminar por el Paseo del Inmigrante, vecino al vistoso puente que cruza sobre el arroyo Crespo, y junto al predio donde frecuentemente se desarrollan actividades culturales, las opciones invitan a recapitular parte de su historia.

¿Cómo llegar a Valle María?

La localidad de Valle María se encuentra a 30 km de Paraná y a 450 km de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el camino para viajar desde esta última iniciará en la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) hasta llegar a Rafaela. Desde allí, seguir por la Ruta Nacional 19 hasta la ciudad de Santa Fe y conectar con la Ruta Nacional 11 que te llevará a la Ruta Provincial 11.