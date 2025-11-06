Escapadas para hacer con amigos: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Buenos Aires

No hay nada mejor que disfrutar un fin de semana largo con amigos y la provincia de Buenos Aires es ideal para una escapada: ofrece una variedad asombrosa de destinos que combinan naturaleza, historia, gastronomía de campo y actividades para todos los gustos. ¿A dónde conviene ir?

Estas son las 4 escapadas claves para salir con amigos un fin de semana largo

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó los diferentes planes que se pueden realizar a pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y recomendó cuatro propuestas accesibles, ideales para desconectarse y crear anécdotas con tus amigos.

1. Tigre

Tigre es un destino clásico y siempre vigente, perfecto para una escapada corta y llena de planes variados. El laberinto de ríos e islas te transporta a otro mundo en solo 40 minutos desde Capital Federal. Con amigos, la actividad central es el paseo en lancha o kayak, que te permite explorar la naturaleza exuberante del Delta del Paraná. También podés alquilar una cabaña en alguna isla por el fin de semana para una experiencia de desconexión total, o centrar la base en el casco urbano.

El Puerto de Frutos es ideal para buscar artesanías y objetos de decoración, mientras que el Paseo Victorica ofrece una costanera vibrante con clubes de remo históricos y excelentes lugares para almorzar con vista al río. Por la noche, la cercanía a CABA permite volver o disfrutar de alguna propuesta en los restaurantes de la zona.

Distancia: aproximadamente 32 km desde CABA.

3. Tandil

Para un fin de semana largo que involucre más actividad física y un cambio de paisaje más marcado, Tandil es el destino perfecto. Aunque está un poco más alejado, sus sierras bonaerenses ofrecen un marco natural espectacular para el turismo activo y el descanso.

Se trata de un destino perfecto para quienes buscan hacer turismo de aventura. Podés organizar caminatas a la famosa Piedra Movediza (o a su réplica), subir al Cerro Centinela o al Monte Calvario. También, probar la tirolesa, o hacer trekking por el Parque Independencia. La ciudad ofrece una gran infraestructura de cabañas y hoteles, y su vida nocturna es más activa que la de los pueblos rurales.

Además, es famosa por sus salames y quesos, por lo que es clave degustar los embutidos artesanales en el Mercado de la Estación.

Distancia: Aproximadamente 360 km desde CABA.

3. Uribelarrea

Si lo que buscan es el encanto de una escapada rural con una fuerte impronta gastronómica, Uribelarrea es la elección ideal. Este pequeño pueblo del partido de Cañuelas se ha consolidado como un polo de turismo rural gracias a sus casonas antiguas, su aire detenido en el tiempo y, fundamentalmente, su deliciosa oferta de productos de campo.

Uribe, como le dicen sus habitantes, es perfecto para un plan relajado. Podés recorrer sus calles de tierra, visitar la vieja estación de tren y, por supuesto, deleitarse en sus restaurantes y pulperías históricas. La gran estrella de este destino es la Ruta del Queso, donde podés hacer degustaciones en tambos de cabras y queserías artesanales. El almuerzo campestre, generalmente con asado y pastas caseras, es un imperdible para disfrutar con amigos.

Además, se pueden visitar el Tambo Caprino o la Fábrica de Cerveza Artesanal local, seguido de una tarde de mates en la plaza principal. Es una escapada gastronómica que fomenta la conversación y el disfrute lento.

Distancia: Aproximadamente 90 km desde CABA.3.

4. San Antonio de Areco

Conocida como la Cuna de la Tradición, San Antonio de Areco es una parada obligatoria si a tu grupo le interesa sumergirse en la cultura gauchesca y la historia argentina. Es un pueblo pintoresco, muy bien conservado y a una distancia ideal para un fin de semana completo.

Podés pasear por su casco histórico, cruzar el puente viejo y visitar el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes. Muchos grupos optan por pasar un día de campo en una estancia turística cercana, donde pueden disfrutar de cabalgatas, asados criollos y demostraciones de destreza gaucha. También se puede recorrer las orillas del río Areco, visitar la Pulpería La Blanqueada y, si coincide con la fecha, asistir a la Fiesta de la Tradición en noviembre.

Distancia: Aproximadamente 113 km desde CABA.