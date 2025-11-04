Sale $5000 y tiene todas las comodidades: el tren que lleva a uno de los destinos más turísticos de Buenos Aires

Viajar en tren desde Once hasta Pehuajó se convirtió nuevamente en una opción elegida por cientos de personas que buscan comodidad, precios accesibles y una experiencia diferente para recorrer la provincia de Buenos Aires. El servicio, que atraviesa paisajes rurales y conecta a distintas localidades del interior bonaerense, se consolida como una alternativa que combina nostalgia ferroviaria y confort moderno.
El servicio de larga distancia de Trenes Argentinos ofrece coches con asientos reclinables, aire acondicionado, bandejas individuales y servicio de snack, además de baños totalmente renovados. El viaje, que dura alrededor de siete horas y media, permite disfrutar del recorrido con una sensación de calma que contrasta con el ritmo acelerado de las rutas y los colectivos.
Para muchos pasajeros, el trayecto hacia Pehuajó es más que un traslado: es una experiencia de disfrute. Familias, turistas y trabajadores destacan la comodidad del tren y la posibilidad de viajar “mirando por la ventana”, como una forma de reconectarse con el paisaje bonaerense y con una forma de viajar que vuelve a ganar protagonismo.
El resurgimiento de los trenes de larga distancia demuestra que la comodidad y la accesibilidad pueden ir de la mano. En tiempos donde moverse por el país puede resultar costoso, el tren de Once a Pehuajó representa una opción segura, económica y, sobre todo, placentera.
Cuánto salen los pasajes y qué frecuencia tiene el tren
El tren de Once a Pehuajó parte desde la terminal porteña dos veces por semana, los viernes y domingos, y realiza el viaje inverso los lunes y miércoles, permitiendo una conexión constante entre la Capital Federal y el noroeste bonaerense. El pasaje cuesta alrededor de $5000 en clase turista y $7.800 en primera, con descuentos para jubilados, estudiantes y personas con discapacidad.
Durante el recorrido, el tren realiza paradas intermedias en localidades como Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares y Henderson, lo que lo convierte en un medio de transporte clave para cientos de pasajeros del interior.