Cuesta solo $10.800: el tren que te lleva a hacer una escapada por una de las ciudades más lindas de Buenos Aires.

Existe un tren argentino que te lleva a conocer una de las ciudades más lindas de Buenos Aires por solo $10.800. Si estabas pensando en hacer una escapada de fin de semana sin gastar mucho dinero y aprovechando al máximo el transporte público, este plan es ideal.

Se trata del Tren San Martín, que te lleva desde Retiro hasta Junín, ciudad a 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje dura aproximadamente 5 horas y los boletos más económicos (en Primera) cuestan $10.800. Los pasajes se pueden comprar por la web de Trenes Argentinos.

"Si vas desde CABA, te aconsejo pasar la noche. Son 4 o 5 horas de viaje", cuenta la dueña de la cuenta de TikTok Buenos Aires Random, que se dedica a compartir lugares turísticos del país para hacer escapadas.

Qué hacer en Junín

Algunos de los lugares al aire libre más recomendables para visitar son la Laguna de Gómez, donde se pueden hacer actividades náuticas, y la Costanera, ideal para hacer un picnic, tomar unos mates o hacer senderismo o trekking bordeando el Río Salado o por caminos rurales.

Para conocer lugares históricos, es ideal pasar por Casco Histórico, con edificios antiguos, casonas y detalles de época que podés recorrer caminando. También podés conocer el Obelisco de Junín, ideal para sacar fotos. Otros lugares de Junín que se pueden recorrer son la Plaza 25 de Mayo, Iglesia San Ignacio de Loyola, Palacio Municipal y el Club Social.

Tren Retiro - Junín: recorrido, precios y horarios

Recorrido

Estaciones: Retiro, José C. Paz, Pilar, Mercedes P (San Martín), Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín.

Precios

Primera : desde $10800.

Pullman: desde $12960.

Horarios de trenes desde Retiro hasta Junín

Sale todos los días a las 18:15 desde Retiro y llega a Junín a las 00:20.

Horarios de trenes desde Junín hasta Retiro