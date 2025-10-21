Cuesta solo $1.120: el tren que te lleva a una escapada de fin de semana por los pueblos más lindos de Buenos Aires.

Hacer una escapada por Buenos Aires gastando solamente $1.120 en transporte es posible. Para quienes no tienen auto, existe una alternativa en transporte público para recorrer los pueblos más lindos de Buenos Aires, llenos de historia, cultura y puestos gastronómicos para degustar un fin de semana.

Se trata del tren que une a Alejandro Kron con Chascomús, que se volvió a habilitar recientemente. La Línea Roca actualizó su grilla con frecuencias y tarifas. Alejandro Korn y Chascomús son dos pueblos imperdibles de Buenos Aires para conocer durante un fin de semana, especialmente durante la primavera, para disfrutar del aire libre y la naturaleza.

Este recorrido, que ya funcionaba anteriormente, fue habilitado una vez más y cuenta con paradas en las estaciones de Jeppener, Altamirano y Gándara. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad de la región y darles una opción de transporte público más segura y económica a los que quieran viajar hacia estas localidades.

El servicio circulará todos los días, con salidas y llegadas desde Chascomús y con un horario especial durante los feriados. Con respecto a las tarifas, el boleto entre Chascomús y Alejandro Korn actualmente cuesta $1.120.

Qué hacer en Alejandro Korn y en Chascomús

En Alejandro Korn

Si querés conocer Alejandro Korn, es ideal para aprovechar los espacios verdes, como el Parque Urbano Viejo Casal y el Parque Las Naciones, que son ideales para descansar, caminar o hacer un picnic en familia. También hay muchos lugares históricos que vale la pena conocer, como la Parroquia San Antonio de Padua o el Monumento a Carola Lorenzini, pionera de la aviación en Sudamérica.

Escapada en tren por Alejandro Korn.

Además, Alejandro Korn tiene una gran oferta gastronómica con platos tradicionales. Una heladería artesanal destacada de la zona es La Espiga de Oro, y un restaurante muy conocido es Trevi. Ambos ofrecen sabores imperdibles con un ambiente familiar. Por otro lado, el Club Social Alejandro Korn ofrece una agenda muy amplia de eventos culturales y recreativos para vecinos y turistas.

En Chascomús

Chascomús está lleno de lugares emblemáticos para conocer. Si querés pasar un día en la naturaleza, conocer la laguna es un plan ideal. A sus orillas, también se pueden practicar muchas actividades, como pesca, cabalgatas, paseos náuticos y días de campo.

Escapada en tren por Chascomús.

Si preferís recorrer puntos históricos y culturales, no podés perderte de conocer la vieja estación ferroviaria, la Capilla de los Negros y el antiguo casco y casa de la estancia. También hay muchos espacios vinculados a la vida del expresidente Raúl Alfonsín: su casa, el club y los lugares que frecuentó.

Horarios de trenes: desde Alejandro Korn hasta Chascomús

Lunes a viernes

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús).

Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús).

Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús).

Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús).

Sábados

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús).

Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús).

Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús).

Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús).

Domingos y feriados

Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús).

Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús).

Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús).

Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús).

Horarios de trenes: desde Chascomús hasta Alejandro Korn

Lunes a viernes

Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn).

Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn).

Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn).

Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn).

Sábados

Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn).

Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn).

Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn).

Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn).

Domingos y feriados