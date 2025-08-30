Hace un poco más de un mes, Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) había anunciado la suspensión de obras de dos nuevas estaciones en la línea Roca. Una de estas era Quilmes Sur y la otra Universidad de Almirante Brown, ambas se encontraban paralizadas desde que inició el gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, en las últimas horas, el Municipio de Almirante Brown anunció que reanudará las obras de la estación ferroviaria del tren Roca, que se ubica entre Burzaco y Longchamps, y está destinada a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

La decisión se concretó tras la aprobación del Concejo Deliberante, que convalidó por mayoría el convenio firmado por el Ejecutivo municipal con Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y ADIF. El acuerdo habilitó que sea la comuna browniana la que se encargue de continuar y finalizar los trabajos con fondos propios.

¿En qué estado se encuentra la obra?

La obra, que había alcanzado un avance cercano al 50%, contempla la construcción de andenes elevados enfrentados, boleterías, oficinas operativas, señalización moderna, iluminación LED, módulos SUBE y la infraestructura vial y ferroviaria complementaria.

“Con esta obra que ahora retomamos con recursos propios del Municipio realmente estamos haciendo historia: la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 113 años, cuando se inauguró la Estación de Longchamps”, destacó el intendente local, Mariano Cascallares.

La estación Universidad beneficiará directamente a los más de 6000 estudiantes de la UNaB, mejorando la conectividad y facilitando el acceso al campus. Además, se complementará con otras intervenciones estratégicas en la zona central del distrito, como el Viaducto Guillermo Brown, consolidando un polo urbano, educativo y de transporte en el corazón de Almirante Brown.

¿Por qué se había cancelado la obra?

De acuerdo a Trenes Argentinos, la cancelación de las obras se debe a que ninguna de las dos estaciones forma parte de la emergencia ferroviaria. Los contratos con las empresas a cargo de la construcción de ambas -la UTE Pose-Induvía para la Quilmes Sur y la UTE Ferromel-Herso para la de Universidad de Almirante Brown- fueron “extinguidos de mutuo acuerdo”.

En 2024 las empresas elaboraron una nómina de proyectos que solo incluye a aquellos considerados urgentes por razones de seguridad operacional. Sin embargo, numerosas licitaciones aún no fueron lanzadas, al tiempo que se demora la adjudicación de varios proyectos en trámite.

La construcción de las estaciones había sido anunciada en 2020. Los trabajos fueron licitados y adjudicados entre fines de 2021 y principios de 2022, las tareas comenzaron poco tiempo después.

Desde entonces, las obras habían avanzado a buen ritmo hasta fines de 2023. Ambas presentan un alto porcentaje de avance, especialmente a nivel de andenes.