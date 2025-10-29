Escapada por solo $7.500: el tren que te lleva por uno de los pueblos más lindos de Buenos Aires.

Existe un tren que cuesta solo $7.500 y te lleva a hacer una escapada por uno de los pueblos argentinos más lindos, ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Es ideal para quienes buscan un fin de semana de conexión con la naturaleza y conocer un lugar nuevo, aprovechando al máximo el transporte público.

Se trata del tren Buenos Aires - Bragado, que forma parte de la línea de larga distancia de Trenes Argentinos. El recorrido completo, que comienza en el barrio porteño de Once y finaliza en Bragado, dura un total de 6 horas y 10 minutos. A lo largo del viaje, se puede disfrutar de las vistas de paisajes rurales y pueblos tranquilos de la provincia.

Qué hacer en Bragado

La Plaza 9 de Julio es uno de los lugares más destacados para visitar en Bragado. Es una zona llena de verde, rodeada por el centro histórico de la ciudad. Es ideal para pasear caminando o sentarse a tomar unos mates, disfrutando las vistas de la arquitectura local y una gran tranquilidad. También podés explorar los cafés y las panaderías del centro.

Otro espacio verde para los amantes de la naturaleza es la Laguna La Verde. Es perfecta para hacer una caminata relajada o hacer un picnic en familia. Por el contrario, si disfrutás más de la historia y la cultura, el Museo y Teatro Español es parada obligatoria. Allí se pueden encontrar exposiciones y actividades culturales. Para degustar la gastronomía local, podés explorar los restaurantes y las parrillas regionales.

Trenes a Bragado: tarifas y horarios

Tarifas

Primera: $7.500.

Pullman: $9.000.

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Para sacar boletos, podés hacerlo desde la web oficial de Trenes Argentinos.

