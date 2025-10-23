EN VIVO
Tren nocturno entre montañas: así es el tren para hacer una escapada mágica por la noche patagónica

Plan para una escapada de ensueño: Tren Patagónico, un recorrido entre montañas y estrellas, con comida y música en vivo.

23 de octubre, 2025 | 15.40

Existe un tren nocturno en Argentina para hacer un recorrido de ensueño en medio de la noche patagónica. Es un plan ideal para quienes quieran conocer el sur o hacerse una escapada de fin de semana y disfrutar de viajar durante la noche, viendo las estrellas y las montañas a través de la ventana, con comida casera regional y música en vivo.

Se trata del Tren Patagónico, que con su servicio de Tren Turístico, hace un recorrido breve pero inolvidable. Parte del Cerro Catedral (Bariloche) y termina en la estación Perito Moreno. El recorrido en tren dura menos de una hora y hace un total de 30 kilómetros. Al llegar a la estación final, Perito Moreno, los pasajeros pueden disfrutar de una experiencia gastronómica y música en vivo, todo incluido con el boleto.

Al comenzar el recorrido, el tren cruza el puente sobre el río Ñirihuau en su recorrido nocturno entre Bariloche y Perito Moreno. Como sale a las 19, en verano se llega a apreciar el atardecer. Desde las ventanillas, los pasajeros pueden ver las paisajes de ensueño, como el cerro Tronador y la estepa patagónica.

Los turistas viajan acompañados de un guía turístico, que relata todo el trayecto con historias sobre los pueblos de la región. El Tren Turístico sale todos los viernes y sábados a las 19 y su recorrido dura menos de una hora, sin contar las paradas en los puestos gastronómicos. 

Tren Patagónico: la propuesta gastronómica

Al llegar a la estación Perito Moreno, los pasajeros pueden vivir una experiencia en la Casa del Té, un refugio para degustar vino o chocolate caliente, con picadas de pan casero y canapés. 

La siguiente parada es una experiencia gastronómica en el Quincho, donde los visitantes son recibidos con comida patagónica, acompañada de música en vivo. Para comer, hay una parrillada con empanadas, asado y cordero al asador, chorizos, morcilla y achuras, acompañada de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas, y un postre.

Un dato relevante es que el menú también dispone de opciones veganas, vegetarianas y sin TACC libre de gluten, apto celíacos. Toda la comida está incluida en el boleto, a excepción de las bebidas, que se abonan aparte.

Tren Patagónico: las tarifas del Tren Turístico

Pasajeros residentes en Río Negro

Oferta de octubre: 20% de descuento

  • Tarifa adultos: Antes $ 111.600 |  Ahora $ 89.280.

  • Tarifa jubilados: Antes $ 94.900 | Ahora $ 75.920.

  • Tarifa menores 4 a 12 años: Antes $ 82.600 | Ahora $ 66.080.

  • Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Pasajeros no residentes en Río Negro

  • Tarifa adultos: $125.000.

  • Tarifa jubilados: $106.000.

  • Tarifa menores de 4 a 12 años: $92.700.

  • Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Cómo sacar boletos

Datos a solicitar al pasajero para realizarle la reserva y/o venta:

  • Nombre y apellido.

  • DNI.

  • Teléfono celular.

  • E-mail.

  • Fecha de viaje.

Para compra directa a través de la web, seleccionar:

  1. Origen: San Carlos de Bariloche.

  2. Destino: Perito Moreno (Río Negro Dina Huapi).

  3. Partida: Poner aquí la fecha de viaje (viernes o sábado).

  4. Regreso: el pasaje turístico en Materfer ya incluye ida-vuelta.

  5. Empresa: Tren Patagónico.

  6. Buscar pasajes.

