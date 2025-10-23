Tren nocturno entre montañas: así es el tren para hacer una escapada mágica por la noche patagónica.

Existe un tren nocturno en Argentina para hacer un recorrido de ensueño en medio de la noche patagónica. Es un plan ideal para quienes quieran conocer el sur o hacerse una escapada de fin de semana y disfrutar de viajar durante la noche, viendo las estrellas y las montañas a través de la ventana, con comida casera regional y música en vivo.

Se trata del Tren Patagónico, que con su servicio de Tren Turístico, hace un recorrido breve pero inolvidable. Parte del Cerro Catedral (Bariloche) y termina en la estación Perito Moreno. El recorrido en tren dura menos de una hora y hace un total de 30 kilómetros. Al llegar a la estación final, Perito Moreno, los pasajeros pueden disfrutar de una experiencia gastronómica y música en vivo, todo incluido con el boleto.

Al comenzar el recorrido, el tren cruza el puente sobre el río Ñirihuau en su recorrido nocturno entre Bariloche y Perito Moreno. Como sale a las 19, en verano se llega a apreciar el atardecer. Desde las ventanillas, los pasajeros pueden ver las paisajes de ensueño, como el cerro Tronador y la estepa patagónica.

Los turistas viajan acompañados de un guía turístico, que relata todo el trayecto con historias sobre los pueblos de la región. El Tren Turístico sale todos los viernes y sábados a las 19 y su recorrido dura menos de una hora, sin contar las paradas en los puestos gastronómicos.

Tren Patagónico: la propuesta gastronómica

Al llegar a la estación Perito Moreno, los pasajeros pueden vivir una experiencia en la Casa del Té, un refugio para degustar vino o chocolate caliente, con picadas de pan casero y canapés.

La siguiente parada es una experiencia gastronómica en el Quincho, donde los visitantes son recibidos con comida patagónica, acompañada de música en vivo. Para comer, hay una parrillada con empanadas, asado y cordero al asador, chorizos, morcilla y achuras, acompañada de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas, y un postre.

Un dato relevante es que el menú también dispone de opciones veganas, vegetarianas y sin TACC libre de gluten, apto celíacos. Toda la comida está incluida en el boleto, a excepción de las bebidas, que se abonan aparte.

Tren Patagónico: las tarifas del Tren Turístico

Pasajeros residentes en Río Negro

Oferta de octubre: 20% de descuento

Tarifa adultos: Antes $ 111.600 | Ahora $ 89.280.

Tarifa jubilados: Antes $ 94.900 | Ahora $ 75.920.

Tarifa menores 4 a 12 años: Antes $ 82.600 | Ahora $ 66.080.

Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Pasajeros no residentes en Río Negro

Tarifa adultos: $125.000.

Tarifa jubilados: $106.000.

Tarifa menores de 4 a 12 años: $92.700.

Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Cómo sacar boletos

Datos a solicitar al pasajero para realizarle la reserva y/o venta:

Nombre y apellido.

DNI.

Teléfono celular.

E-mail.

Fecha de viaje.

Para compra directa a través de la web, seleccionar: