Existe un tren nocturno en Argentina para hacer un recorrido de ensueño en medio de la noche patagónica. Es un plan ideal para quienes quieran conocer el sur o hacerse una escapada de fin de semana y disfrutar de viajar durante la noche, viendo las estrellas y las montañas a través de la ventana, con comida casera regional y música en vivo.
Se trata del Tren Patagónico, que con su servicio de Tren Turístico, hace un recorrido breve pero inolvidable. Parte del Cerro Catedral (Bariloche) y termina en la estación Perito Moreno. El recorrido en tren dura menos de una hora y hace un total de 30 kilómetros. Al llegar a la estación final, Perito Moreno, los pasajeros pueden disfrutar de una experiencia gastronómica y música en vivo, todo incluido con el boleto.
Al comenzar el recorrido, el tren cruza el puente sobre el río Ñirihuau en su recorrido nocturno entre Bariloche y Perito Moreno. Como sale a las 19, en verano se llega a apreciar el atardecer. Desde las ventanillas, los pasajeros pueden ver las paisajes de ensueño, como el cerro Tronador y la estepa patagónica.
Los turistas viajan acompañados de un guía turístico, que relata todo el trayecto con historias sobre los pueblos de la región. El Tren Turístico sale todos los viernes y sábados a las 19 y su recorrido dura menos de una hora, sin contar las paradas en los puestos gastronómicos.
Tren Patagónico: la propuesta gastronómica
Al llegar a la estación Perito Moreno, los pasajeros pueden vivir una experiencia en la Casa del Té, un refugio para degustar vino o chocolate caliente, con picadas de pan casero y canapés.
La siguiente parada es una experiencia gastronómica en el Quincho, donde los visitantes son recibidos con comida patagónica, acompañada de música en vivo. Para comer, hay una parrillada con empanadas, asado y cordero al asador, chorizos, morcilla y achuras, acompañada de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas, y un postre.
Un dato relevante es que el menú también dispone de opciones veganas, vegetarianas y sin TACC libre de gluten, apto celíacos. Toda la comida está incluida en el boleto, a excepción de las bebidas, que se abonan aparte.
Tren Patagónico: las tarifas del Tren Turístico
Pasajeros residentes en Río Negro
Oferta de octubre: 20% de descuento
-
Tarifa adultos: Antes $ 111.600 | Ahora $ 89.280.
-
Tarifa jubilados: Antes $ 94.900 | Ahora $ 75.920.
-
Tarifa menores 4 a 12 años: Antes $ 82.600 | Ahora $ 66.080.
-
Menores de 0 a 3 años sin cargo.
Pasajeros no residentes en Río Negro
-
Tarifa adultos: $125.000.
-
Tarifa jubilados: $106.000.
-
Tarifa menores de 4 a 12 años: $92.700.
-
Menores de 0 a 3 años sin cargo.
Cómo sacar boletos
Datos a solicitar al pasajero para realizarle la reserva y/o venta:
-
Nombre y apellido.
-
DNI.
-
Teléfono celular.
-
E-mail.
-
Fecha de viaje.
Para compra directa a través de la web, seleccionar:
-
Origen: San Carlos de Bariloche.
-
Destino: Perito Moreno (Río Negro Dina Huapi).
-
Partida: Poner aquí la fecha de viaje (viernes o sábado).
-
Regreso: el pasaje turístico en Materfer ya incluye ida-vuelta.
-
Empresa: Tren Patagónico.
-
Buscar pasajes.