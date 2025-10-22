Comenzó la venta de pasaje de los trenes de larga distancia para noviembre.

La empresa Trenes Argentinos Operaciones habilitó esta semana la venta de pasajes para sus servicios de larga distancia de noviembre 2025, aunque sólo en cuatro ramales: Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario.

Con precios que varían según el destino final, la nómina no incluye a cabeceras troncales como Tucumán, Córdoba y Villa María, cancelados desde fines de septiembre a solicitud de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA).

Con la reciente suspensión del tramo que unía la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca, ya suman un total de 12 los servicios ferroviarios de pasajeros cancelados, entre los que se encuentran regionales, turísticos y de larga distancia.

Además, Trenes Argentinos Operaciones presentó un esquema de frecuencia de circulación más reducido. Por caso, el tren a Mar del Plata no corre tres veces por semana, mientras que los servicios a Rosario funcionan con demoras prácticamente a diario debido al mal estado de puentes, lo que obliga a circular a muy bajas velocidades.

Trenes de larga distancia: cómo, dónde y precios de los pasajes para viajar durante noviembre 2025

Boletos de trenes a Mar del Plata

El servicio desde Buenos Aires hacia Mar del Plata no circula los días martes, miércoles y jueves, y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires los miércoles y jueves, por obras en zona de vías. Además, se realizan paradas intermedias únicas en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Tarifa Buenos Aires - Mar del Plata

Primera: desde $ 25.000

Pullman: $ 30.000

Boletos de trenes a Junín

Sólo podés viajar con el pasaje adquirido en forma anticipada. No se realiza venta de boletos a bordo del tren.

Tarifa Buenos Aires - Junín

Primera: $ 12.000 (trayecto completo)

Pullman: $ 14.400 (trayecto completo)

Boletos de trenes a Bragado

Tarifa Buenos Aires - Bragado

Sólo podés viajar con el pasaje adquirido en forma anticipada. No se realiza venta de boletos a bordo del tren.

Primera: desde $ 7500

Pullman: $ 9000

Boletos de trenes a Rosario

Tarifa Buenos Aires - Rosario

os trenes salen y llegan por el andén 1 de la estación Retiro de la línea Mitre.

Primera: $ 11.700 (trayecto completo)

Pullman: $ 14.000 (trayecto completo)

Beneficios y promociones

• 10% de descuento comprando tus pasajes en el sitio oficial webventas.sofse.gob.ar

• Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

• Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

• Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.