Parece el mar Caribe, pero es en Chubut: el paradisíaco destino playero ideal para el verano 2026

Se acerca el verano 2026 y es momento de comenzar a planificar las vacaciones. En Chubut se encuentra un destino ideal para quienes buscan de playas tranquilas, aguas cristalinas y un paisaje increíble: Camarones. Se trata de un pueblo patagónico que cuenta con vistas al golfo San Jorge.

Camarones, el pueblo escondido de Chubut que cuenta con playas paradisíacas

Ubicado al norte de Comodoro Rivadavia, Camarones es un pueblo costero que logra combinar hitos históricos y paisajes naturales increíbles en un entorno tranquilo, ideal para descansar y desconectarse de la rutina en verano.

Cuenta con playas paradisíacas como La Tranquera, Playa Buscavida y el balneario El Riacho, que invitan a pasar un día de sol, refrescarse y hasta acampar, en un paisaje increíble, perfecto para sacar fotos, hacer senderismo y disfrutar de las vistas panorámicas al golfo San Jorge desde los acantilados. Los sectores que la rodean están repletos de fauna silvestre y pueden llegar a avistarse ciertos animales.

Desde Camarones invitan a los visitantes a realizar un circuito de playas donde se pueden realizar diferentes deportes acuáticos, entre las más destacas están:

Playa Elola (5 km): un rincón ideal para paseos en kayak.

Puerto Piojo (12 km): perfecto para pesca deportiva y actividades náuticas.

Caleta Pedro (15,7 km): un paraíso para los exploradores en busca de naturaleza virgen.

Caleta Sara (22 km): un lugar tranquilo para conectar con el mar.

¿Qué actividades se pueden hacer en Camarones?

Además de ofrecer la posibilidad de disfrutar días tranquilos de playa, Camarones es un destino turístico con una gran relevancia histórica y cultural. Entre las diferentes actividades para hacer se destacan:

Visitar la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías : se encuentra a unos 28 kilómetros del pueblo y en ella habita una enorme colonia de pingüinos de Magallanes , además de guanacos, zorros y ñandús, entre otros.



: se encuentra a unos 28 kilómetros del pueblo y en ella habita una enorme colonia de , además de guanacos, zorros y ñandús, entre otros. Conocer el Museo de la Familia Perón : el expresidente Juan Domingo Perón pasó parte de su infancia en esta localidad y por eso se conoce a Camarones como el “ Pueblo Natal del General Perón. El sitio cultural cuenta con objetos de la época, documentos y fotografías de la infancia de líder político.



: el expresidente pasó parte de su infancia en esta localidad y por eso se conoce a Camarones como el “ El sitio cultural cuenta con objetos de la época, documentos y fotografías de la infancia de líder político. Recorrer el casco histórico: se puede conocer el puerto, la Plaza San Martín del pueblo y la Plazoleta Nueva León sobre la costa.

Cómo llegar a Camarones, el pueblo escondido de Chubut

Camarones se encuentra a unos 262 km al norte de Comodoro Rivadavia y a aproximadamente a 252 km del sur de Trelew. Para llegar en auto se puede: