Muy pocos lo conocen y queda a 2 horas de CABA: el pueblo ideal para ir de vacaciones

Buenos Aires ofrece múltiples destinos para disfrutar el verano 2026, pero uno se destaca por estar a dos horas de la Ciudad y tener playas tranquilas para disfrutar del calor: Punta Indio. Se trata de un pueblo rural ideal para desconectarse de la rutina rodeado de naturaleza.

Punta Indio: el destino cerca de CABA con playas ideales para las vacaciones de verano 2026

Ubicado a solo 150 kilómetros de Capital Federal, dentro del Parque Costero del Sur, se encuentra este pueblo elegido por muchos por sus playas tranquilas y solitarias. Punta Indio es perfecto para quienes buscan descansar, ya sea en pareja o amigos, o realizar deportes náuticos durante las vacaciones de verano 2026. Posee callecitas envueltas en vegetación y pequeñas quebradas para hacer senderismo, cabalgatas o avistajes.

Entre los principales balnearios para visitar se encuentran:

El Pericón: uno de los más reconocidos, ofrece la posibilidad de realizar deportes acuáticos -como el kitesurf, kayak, o stand up paddle- y tiene áreas habilitadas para la pesca.

La Escondida : es la playa predilecta para quienes buscan un rincón tranquilo y hasta romántico, pero también es otro espacio elegido por los que disfrutar de ir a pescar.

Playa Las Ruinas: es una joya escondida que combina la serenidad con restos de construcciones antiguas que despiertan la curiosidad de los visitantes. También tiene un espacio habilitado para la pesca y se puede nada realizar, kayak y paseos por la costa.

Punta Indio cuenta con tres playas tranquilas para disfrutar en estas vacaciones 2026

Además de contar con playas tranquilas, ofrece paradores, restaurantes y estancias que también son una buena opción para hasta hacer una escapada. Entre los espacios más destacados de alojamiento el pueblo cuenta con "Los Domos", un sector de glamping para dormir en medio de la naturaleza. Es una buena opción para las personas que planean alejarse de la rutina en la gran ciudad y reconectar con uno mismo.

¿Cómo llegar a Punta Indio?

El pueblo se encuentra muy cerca de CABA y la ciudad de La Plata, por lo que se puede acceder de manera fácil y rápida por diferentes medios:

Para ir en auto : se puede tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el kilómetro 48 y después incorporarse a la Ruta Provincial 36. Otra opción es ir por la Ruta Provincial 2 para después seguir por la RP 36.

: se puede tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el kilómetro 48 y después incorporarse a la Ruta Provincial 36. Otra opción es ir por la Ruta Provincial 2 para después seguir por la RP 36. En transporte público: se puede salir desde la Terminal de Ómnibus de La Plata y llegar hasta la localidad vecina de Verónica a través del servicio de Expreso La Plata (Línea 600). Mientras que para ir desde la ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Línea Roca en Constitución hasta la estación de Alejandro Korn. De allí se debe tomar otro colectivo que se dirija a Punta Indio.