Buenos Aires tiene muchísimas playas, pero una se destaca por sus arenas blancas y tranquilidad: Ramallo. Se trata de un destino poco conocido que queda a solo dos horas y media de la Ciudad y es ideal para hacer una escapada durante el verano 2026.
Ubicado a la costa del río Paraná, Ramallo tiene una gran extensión de playas con arenas blancas y poco concurridas perfecta para desconectar de la rutina y descansar en un entorno rodeado de naturaleza.
El pueblo ofrece varias opciones de alojamiento en cabañas y hoteles, perfectos para una escapada. Los visitantes pueden aprovechar para relajarse y tomar sol o realizar actividades recreativas como pasear en velero y deportes acuáticos como kayack y windsurf.
Qué otras cosas se pueden hacer en Ramallo
Además, el pequeño pueblo ofrece las siguientes actividades:
- Visitar la confluencia entre el Arroyo Las Hermanas y el Río Paraná, se trata de uno de los lugares elegidos por los amantes de la pesca y los turistas que buscan observar con claridad las estrellas y la luna en el cielo nocturno.
- Ir al Museo Histórico Municipal Hércules Rabagliati y la Parroquia San Francisco Javier para conocer la historia y cultura local
- Conocer el histórico castillo del poeta Rafael Obligado que fue construído en 1896.
- Disfrutar del Paseo del Puerto Arturo Jauretche
- Recorrer el Paseo de artesanos y gastronómico Viva el Río Leandro Mansilla
- Deleitarse con las vistas panorámicas en la Plaza del Estibador o el Paseo de los Olivos y Costa Pobre donde hay puntos ideales para sacarse fotos o retratar el paisaje.
MÁS INFO
¿Cómo llegar a Ramallo?
El pueblo costero se encuentra a 218 kilómetros del centro de CABA, al norte de la provincia de Buenos Aires, y se tarda alrededor de dos horas y media en llegar. Para hacer una escapada desde Capital Federal se puede:
- En auto: tomar la Ruta Nacional N.º 9 hacia el norte y luego agarrar la Ruta Provincial N.º 51 en dirección oeste.
- En transporte público: tomar un colectivo desde la Terminal de Retiro hasta la Terminal de Ómnibus de Ramallo.