Queda a solo dos horas y media de CABA: la playa de arenas blancas ideal para una escapada en el verano 2026

Ubicado a un poco más de 200 kilómetros de CABA, se encuentra un pueblo costero perfecto para disfrutar de playas tranquilas y descansar.

15 de octubre, 2025 | 18.53

Buenos Aires tiene muchísimas playas, pero una se destaca por sus arenas blancas y tranquilidad: Ramallo. Se trata de un destino poco conocido que queda a solo dos horas y media de la Ciudad y es ideal para hacer una escapada durante el verano 2026

Ramallo: la playa poco conocida de Buenos Aires perfecta para una escapada de verano

Ubicado a la costa del río Paraná, Ramallo tiene una gran extensión de playas con arenas blancas y poco concurridas perfecta para desconectar de la rutina y descansar en un entorno rodeado de naturaleza.

El pueblo ofrece varias opciones de alojamiento en cabañas y hoteles, perfectos para una escapada. Los visitantes pueden aprovechar para relajarse y tomar sol o realizar actividades recreativas como pasear en velero y deportes acuáticos como kayack y windsurf. 

Ramallo se encuentra a las veras del Río Paraná y sus playas son tranquilas

Qué otras cosas se pueden hacer en Ramallo

Además, el pequeño pueblo ofrece las siguientes actividades:

  • Visitar la confluencia entre el Arroyo Las Hermanas y el Río Paraná, se trata de uno de los lugares elegidos por los amantes de la pesca y los turistas que buscan observar con claridad las estrellas y la luna en el cielo nocturno.
  • Ir al Museo Histórico Municipal Hércules Rabagliati y la Parroquia San Francisco Javier para conocer la historia y cultura local
  • Conocer el histórico castillo del poeta Rafael Obligado que fue construído en 1896.
  • Disfrutar del Paseo del Puerto Arturo Jauretche
  • Recorrer el Paseo de artesanos y gastronómico Viva el Río Leandro Mansilla
  • Deleitarse con las vistas panorámicas en la Plaza del Estibador o el Paseo de los Olivos y Costa Pobre donde hay puntos ideales para sacarse fotos o retratar el paisaje.

Además, se puede pescar, hacer recorridos históricos y disfrutar de su gastronomía

¿Cómo llegar a Ramallo?

El pueblo costero se encuentra a 218 kilómetros del centro de CABA, al norte de la provincia de Buenos Aires, y se tarda alrededor de dos horas y media en llegar. Para hacer una escapada desde Capital Federal se puede:

  • En auto: tomar la Ruta Nacional N.º 9 hacia el norte y luego agarrar la Ruta Provincial N.º 51 en dirección oeste.
  • En transporte público: tomar un colectivo desde la Terminal de Retiro hasta la Terminal de Ómnibus de Ramallo.

Ramallo se encuentra a solo dos horas y media de CABA

