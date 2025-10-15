Queda a solo dos horas y media de CABA: la playa de arenas blancas ideal para una escapada

Buenos Aires tiene muchísimas playas, pero una se destaca por sus arenas blancas y tranquilidad: Ramallo. Se trata de un destino poco conocido que queda a solo dos horas y media de la Ciudad y es ideal para hacer una escapada durante el verano 2026.

Ramallo: la playa poco conocida de Buenos Aires perfecta para una escapada de verano

Ubicado a la costa del río Paraná, Ramallo tiene una gran extensión de playas con arenas blancas y poco concurridas perfecta para desconectar de la rutina y descansar en un entorno rodeado de naturaleza.

El pueblo ofrece varias opciones de alojamiento en cabañas y hoteles, perfectos para una escapada. Los visitantes pueden aprovechar para relajarse y tomar sol o realizar actividades recreativas como pasear en velero y deportes acuáticos como kayack y windsurf.

Ramallo se encuentra a las veras del Río Paraná y sus playas son tranquilas

Qué otras cosas se pueden hacer en Ramallo

Además, el pequeño pueblo ofrece las siguientes actividades:

Visitar la confluencia entre el Arroyo Las Hermanas y el Río Paraná , se trata de uno de los lugares elegidos por los amantes de la pesca y los turistas que buscan observar con claridad las estrellas y la luna en el cielo nocturno.

, se trata de uno de los lugares elegidos por los amantes de la pesca y los turistas que buscan observar con claridad las estrellas y la luna en el cielo nocturno. Ir al Museo Histórico Municipal Hércules Rabagliati y la Parroquia San Francisco Javier para conocer la historia y cultura local

y la para conocer la historia y cultura local Conocer el histórico castillo del poeta Rafael Obligado que fue construído en 1896.

que fue construído en 1896. Disfrutar del Paseo del Puerto Arturo Jauretche

Recorrer el Paseo de artesanos y gastronómico Viva el Río Leandro Mansilla

Deleitarse con las vistas panorámicas en la Plaza del Estibador o el Paseo de los Olivos y Costa Pobre donde hay puntos ideales para sacarse fotos o retratar el paisaje.

Además, se puede pescar, hacer recorridos históricos y disfrutar de su gastronomía

¿Cómo llegar a Ramallo?

El pueblo costero se encuentra a 218 kilómetros del centro de CABA, al norte de la provincia de Buenos Aires, y se tarda alrededor de dos horas y media en llegar. Para hacer una escapada desde Capital Federal se puede:

En auto : tomar la Ruta Nacional N.º 9 hacia el norte y luego agarrar la Ruta Provincial N.º 51 en dirección oeste.

: tomar la Ruta Nacional N.º 9 hacia el norte y luego agarrar la Ruta Provincial N.º 51 en dirección oeste. En transporte público: tomar un colectivo desde la Terminal de Retiro hasta la Terminal de Ómnibus de Ramallo.