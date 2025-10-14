Parece Miami pero es Córdoba: la imponente playa para vacacionar en crisis económica

Parece Miami pero es Córdoba: la imponente playa para vacacionar en crisis.

La llegada del verano hace que muchas personas empiecen a planificar sus vacaciones y en época de crisis económica, el turismo local se convierte en una apuesta de muchas familias. En este escenario, hay un paraje semi oculto en Córdoba que es conocido como la "Miami cordobesa" y que encanta a todos los visitantes.

El agua cristalina y la calma son características tìpicas del mar de Miami, pero no hace falta tomarse un avión para poder disfrutar de estas playas, ya que en la ladera de las sierras cordobesas, y a tan solo dos horas de la capital, se encuentra un espacio con características similares y que se adapta mejor al bolsillo. Bautizada como la "Miami cordobesa", esta playa es el destino elegido por familias y grupos de amigos para pasar el verano.

Ubicada entre Santa Rosa de Calamuchita y Villa Yacanto, localidades que se encuentran cerca de Villa General Belgrano, a tan solo 100 kilómetros de Córdoba capital, la playa Miami es de libre y fácil acceso. En la costa del río Santa Rosa, uno de los más cristalinos de la provincia, esta ubicación es ideal para bañarse e incluso ir a pasar el día entre sus piedras y playas tranquilas: no hay mucha correntada e incluso hay algunos bancos de arena para sentarse a disfrutar de la tarde mientras se refrescan del calor veraniego.

Cómo llegar a la "Miami cordobesa"

El acceso en auto es directo: son 105 kilómetros desde la ciudad de Córdoba por la ruta 5 hasta el ingreso a Santa Rosa de Calamuchita donde se debe doblar a ruta 228. Desde ahí, los carteles indicarán la distancia a recorrer para llegar a esta ubicación en específico, pero como el camino bordea todo el río, también se pueden detener en otra playa cercana.