El pueblito paradisíaco de Brasil con arrecifes naturales en medio de aguas cálidas y cristalinas

Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos. (Foto: visitbrasil.com).

Brasil se encamina a ser el destino más elegido por los argentinos para la temporada de verano 2026. Desde enero a agosto de este año, se estima que más de 2.6 millones viajaron hacia el destino carioca, según informó el Ente Brasilieño de Turismo (Embratur). El país tiene muchas opciones, pero sin dudas la playa es la más preferida por sus aguas cristalinas y un ambiente relajado, lejos de las grandes ciudades, por lo que se convierten en pequeños paraísos.

Las ciudades más elegidas por los turistas argentinos son Río de Janeiro, Florianopolis, Buzios, Salvador de Bahía, Foz de Iguazú, San Pablo, Camboriú, Bombinhas, Recife, Natal y Fortaleza. En tanto, en la costa norte-nordeste de Brasil hay un paraíso que combina arrecifes de coral, piscinas naturales y un ambiente tranquilo. A unos 60 kilómetros al sur de Recife, en el estado de Pernambuco, hay un destino turístico de referencia que supo conservar su encanto a pesar de su fama creciente.

El pueblito paradisíaco con arrecifes naturales

Se trata de Porto de Galinhas, ubicado en el municipio de Ipojuca, en el estado de Pernambuco, es una de las playas más famosas de la zona y reconocía a nivel nacional e internacional por su "exuberante costa". El pueblo está unos 50 kilómetros de Recife, capital del Estado, donde es posible encontrar playas de arena blanca y aguas cristalinas, enmarcadas por cocoteros, además de piscinas naturales formadas por arrecifes de coral.

Hoy, Porto de Galinhas, cuyo nombre hace referencia a las cajas en las que se transportaban las galinhas-d’angola (pintadas), una forma encubierta de traer esclavos al país durante el período colonial, es una región que conserva su cultura e historia.

¿Qué puedo hacer en Porto de Galinhas?

La playa ofrece una amplia gama de actividades, como paseos en balsa, buceo para explorar las piscinas naturales que permiten a los visitantes nadar en aguas cristalinas y observar la colorida vida marina, así como los famosos paseos en buggy.

Las autoridades también recomiendan explorar la región alrededor de la playa para descubrir las maravillas cercanas a Porto, como la Praia de Muro Alto, que mide aproximadamente 3 kilómetros de largo, es una de las favoritas de los turistas. El litoral está bordeado por un gran complejo de resorts hoteleros y residenciales.

La playa también está formada por una gran piscina natural, que se ubica sobre un extenso arrecife de coral. "Sus aguas tranquilas, cálidas y cristalinas permiten observar los coloridos peces y tortugas que pasan", describe la web oficial de turismo.

Otra de las opciones para conocer es la Playa de Srrambi, donde llama la atención la tranquilidad de los visitantes. Su litoral está dividido en una franja de mar abierto y otra protegida por arrecifes de coral y, durante gran parte del año, la playa tiene aguas claras y cálidas.

¿Cómo llegar a Porto de Galinhas?

El aeropuerto más cercano es el de Recife. Desde allí se accede mediante la ruts BR-101 y la PE-038. Muchos recomiendan que la mejor temporada es entre septiembre y marzo, cuando el clima es seco y el mar claro. Para alojarse, hay hoteles frente a la playa, resorts all inclusive, posadas locales y hospedajes boutique.