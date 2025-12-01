Netanyahu comparece ante el tribunal tras una petición de indulto respaldada por Trump

Un manifestante con una máscara del presidente israelí Isaac Herzog finge darle un plátano a otro con una máscara del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una protesta, afuera de un tribunal en Tel Aviv, Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, compareció el lunes ante el tribunal por primera vez desde que solicitó al presidente del país el indulto en su largo proceso por corrupción, una petición respaldada por su estrecho aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los políticos de la oposición se han manifestado en contra de la solicitud, y algunos argumentan que cualquier indulto debería estar condicionado a que Netanyahu se retire de la política y admita su culpabilidad. Otros han dicho que el primer ministro debe convocar primero elecciones nacionales, previstas para octubre de 2026, antes de solicitar cualquier indulto.

Naftali Bennett, exprimer ministro, dijo que apoyaría el fin del juicio si Netanyahu aceptara retirarse de la política "para sacar a Israel de este caos".

"De esta manera, podemos dejar esto atrás, unirnos y reconstruir el país juntos", dijo Bennett, que lideró un Gobierno de coalición que ganó las elecciones de 2021, desbancando a Netanyahu del cargo. Netanyahu ganó las elecciones al año siguiente para volver al poder.

Las encuestas muestran a Bennett como el más probable candidato a encabezar el próximo Gobierno si Netanyahu se va.

ACUSADO DE SOBORNO Y FRAUDE EN 2020

Netanyahu, el primer ministro más longevo de Israel, fue procesado ya en 2019 por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza tras años de investigaciones. Su juicio comenzó en 2020.

El primer ministro ha negado repetidamente cualquier delito y no ha hecho ninguna admisión de culpabilidad en su solicitud de indulto, y los abogados de Netanyahu declararon que creía que el proceso judicial, si se completaba, terminaría en una absolución completa.

En una carta dirigida al presidente Isaac Herzog que se hizo pública el domingo, los abogados de Netanyahu afirmaron que las frecuentes comparecencias ante los tribunales estaban obstaculizando la capacidad del primer ministro para gobernar. Un indulto también sería bueno para el país, dijeron.

En Israel, los indultos suelen concederse solo después de que concluya el proceso judicial y el acusado haya sido condenado. No hay precedentes de indultos a mitad de juicio.

TRUMP CONSIDERA "POLÍTICO" EL CASO DE NETANYAHU

Los aliados de la coalición derechista de Netanyahu han respaldado su petición, que llega dos semanas después de que Trump escribió a Herzog pidiéndole que considere el indulto a Netanyahu, calificando los casos en su contra de "persecución política e injustificada".

En las últimas elecciones, los rivales de Netanyahu han hecho de sus casos judiciales un tema central de campaña. Muchos sondeos indican que su coalición, la más derechista de la historia de Israel, tendría dificultades para obtener suficientes escaños para formar el próximo gobierno.

Con información de Reuters