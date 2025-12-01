Red Bull lamenta haber sugerido que Antonelli se hizo a un costado para favorecer a Norris

FOTO DE ARCHIVO: Andrea Kimi Antonelli de Mercedes en acción durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail, Lusail, Qatar

Red Bull emitió el lunes un comunicado de disculpas después de que miembros de alto rango del equipo hicieron comentarios "incorrectos" acusando a Kimi Antonelli de Mercedes de haberse hecho a un costado para favorecer al piloto de McLaren Lando Norris, líder de la Fórmula Uno, en el Gran Premio de Qatar.

Helmut Marko, consultor de deportes de motor de 82 años de Red Bull, dijo a periodistas después de la carrera -ganada por Max Verstappen de Red Bull- que era obvio que Antonelli "más o menos le hizo señas a Lando" para quedarse con el cuarto lugar en la penúltima vuelta.

Antonelli quedó quinto en Qatar.

El ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, también observó por radio que Antonelli parecía haber facilitado el adelanto de Norris.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, acusó airadamente a su compatriota Marko de "total y absoluto disparate" y Red Bull tomó medidas para calmar la situación cuando se supo que Antonelli, de 19 años, se había enfrentado a acoso en las redes sociales.

"Los comentarios realizados antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris le adelantara son claramente incorrectos", dice el comunicado.

"Las imágenes de repetición muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, permitiendo así que Norris le adelantara (...) Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a Kimi a recibir insultos en línea".

El adelantamiento significó que Norris, cuyo coche tiene un motor Mercedes, va a la ronda final en Abu Dabi con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en lugar de 10.

Antonelli explicó el incidente como un error cometido con aire sucio mientras seguía al Williams de Carlos Sainz -también un coche con motor Mercedes- y casi se estrella.

"Estaba presionando fuerte para mantenerme por delante de Norris en las últimas vueltas y desafortunadamente presioné un poco demasiado fuerte. Me salí de la trazada en la curva nueve y luego tuve un gran sobreviraje", dijo el novato italiano.

WOLFF DICE QUE LA ACUSACIÓN ES "DESCEREBRADA"

Wolff criticó los comentarios de Marko tras la carrera. "Estamos luchando por la P2 (segundo puesto) en el campeonato, que es importante para nosotros. Kimi está luchando por un potencial P3", dijo el austriaco.

"Quiero decir, ¿cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así?", exclamó. "Y me molesta porque estoy molesto con la carrera en sí, cómo ha ido", añadió Wolff. "Y luego escuchar semejantes tonterías me deja estupefacto".

Wolff dijo que habló con Lambiase y aclaró las cosas, con el ingeniero explicando que no había visto la situación. "¿Pero por qué íbamos a hacer esto?, ¿Por qué se nos ocurriría interferir en un campeonato de pilotos? Realmente tienes que comprobar si estás viendo fantasmas", añadió Wolff.

McLaren ya ha ganado el campeonato de constructores por segundo año consecutivo y Mercedes es segundo en la general, 33 puntos por delante de Red Bull, tercero, con un máximo de 43 aún por ganar.

Con información de Reuters