Un senador libertario defendió las importaciones y criticó la industria nacional

El senador electo de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, quien acompañó en la lista a Patricia Bullrich, defendió la apertura de las importaciones en medio de la crisis industrial y el cierre de fábricas. Tras el anuncio de Whirlpool sobre el cierre de su planta de lavarropas en Pilar, que dejó 220 trabajadores despedidos, Monteverde sostuvo que los cuestionamientos a la política comercial son "disparatados" y responsabilizó a las empresas por su "ineficacia productiva".

En declaraciones a radio Rivadavia, el economista afirmó: "Por 20 fabricantes no vamos a postergar a 47 millones que son los que compran lavarropas. Entonces lo que en todo caso tenemos que hacer es facilitarle la vida a los fabricantes de lavarropas, para que puedan hacerlo de mejor manera para competir con el resto del mundo".

Monteverde insistió en que la misión del Gobierno es "simplificar la macroeconomía" y que cada sector debe encargarse de su propia competitividad: "En el camino pueden producirse situaciones traumáticas, que generen la migración de empleo de baja calidad, porque evidentemente son ineficientes si no pueden competir con electrodomésticos del resto del mundo".

El legislador también apuntó contra las industrias de indumentaria y electrodomésticos, a las que acusó de haber gozado de "niveles de protección exhorbitantes con subsidios odiosos". En ese sentido, cuestionó el polo tecnológico de Tierra del Fuego: "Les sale a los argentinos más caro, sería más barato pagarle los sueldos a todos los que trabajan en la isla".

La defensa del legislador libertario a la apertura de importaciones

En paralelo, otras compañías también atraviesan dificultades. La fábrica de ollas y sartenes Essen, ubicada en Venado Tuerto, Santa Fe, desvinculó a 29 empleados por la caída del consumo. Monteverde, sin embargo, relativizó el impacto y aseguró que habrá una "migración" de los despedidos hacia sectores más productivos.

"La ineficacia productiva y que no logren estándares de calidad, para eso está la competencia, para justamente lograr los mejores productos a más bajo precio para los consumidores. Siempre vamos a defender a la gente", concluyó el senador, quien además remarcó que el objetivo de la gestión libertaria será reducir impuestos en un país que calificó como un "pandemonium impositivo".