Franco Colapinto larga 20° con Alpine en el GP Qatar de la F1: hora, TV en vivo y streaming

Franco Colapinto y otra carrera desde atrás en la Fórmula 1, ahora en Qatar.

Franco Colapinto larga 20° y desde los boxes con el Alpine en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, luego de una muy mala clasificación en el autódromo de Lusail, Doha. El piloto argentino de 22 años no estuvo a la altura de las circunstancias y quedó muy lejos de su compañero galo Pierre Gasly, quien partirá desde la novena colocación con el mejor monoplaza de la escudería francesa. Las modificaciones técnicas en el monoplaza rosa en el parque cerrado llevaron a que el pilarense arranque en los pits.

“Manejé mal, manejé mal toda la qualy… No estuve fino, me fui afuera dos veces y tampoco cerré bien la última vuelta”, realizó una fuerte autocrítica el ex Williams durante la conversación con ESPN. Igualmente, intentará ser constante con su rendimiento en toda la final y en el automovilismo no está nada dicho hasta que se baje la bandera a cuadros.

La grilla de partida del GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). George Rusell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes). Isack Hadjar (Racing Bulls). Carlos Sainz (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin). Pierre Gasly (Alpine). Charles Leclerc (Ferrari). Nico Hulkenberg (Sauber). Liam Lawson (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Gabriel Bortoleto (Sauber). Alex Albon (Williams). Yuki Tsunoda (Red Bull). Esteban Ocon (Haas). Lewis Hamilton (Ferrari). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine).

Cómo ver el GP de Qatar 2025 de la F1: hora, TV en vivo y streaming online

La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La última competencia de la Fórmula 1 en el 2025 será el domingo 7 de diciembre desde las 10 horas de Argentina con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

