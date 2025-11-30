Tormentas tropicales dejan más de 600 muertos y más de 4 millones de damnificados en Sudeste Asiático

Bote del ejército de Sri Lanka traslada personas en una zona inundada tras el ciclón Ditwah

El número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales en tres países del sudeste asiático subió a más de 600, informaron el domingo autoridades, mientras proseguían las labores de socorro a decenas de miles de desplazados durante el fin de semana.

Indonesia, Malasia y Tailandia se enfrentaron a una devastación a gran escala después de que una rara tormenta tropical se formara en el estrecho de Malaca provocando fuertes lluvias y ráfagas de viento durante una semana. Hubo 435 muertos en Indonesia, 170 en Tailandia y tres en Malasia.

El domingo, los equipos de rescate y socorro de los países del sudeste asiático seguían intentando acceder a muchas de las zonas afectadas por las inundaciones, a pesar de que las aguas habían retrocedido y decenas de miles de personas habían sido evacuadas en los tres países.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más de 4 millones de personas se han visto afectadas: casi 3 millones en el sur de Tailandia y 1,1 millones en el oeste de Indonesia, según las estadísticas oficiales.

Por otra parte, al otro lado del golfo de Bengala, un ciclón dejó otras 153 personas muertas en Sri Lanka, según las autoridades, mientras que otras 191 están desaparecidas y más de medio millón de personas se han visto afectadas en todo el país.

INDONESIA

El número de muertos en Indonesia aumentó a 435 el domingo, frente a los 303 del sábado, según datos oficiales publicados en un sitio web del gobierno, mientras las autoridades recopilaban los informes de víctimas y daños que llegaban de la isla occidental de Sumatra, donde tres provincias habían quedado devastadas por aluviones e inundaciones tras las lluvias.

Muchas zonas quedaron aisladas debido al bloqueo de las carreteras, mientras que los daños en las infraestructuras de telecomunicaciones han dificultado la comunicación. Los equipos de socorro y rescate utilizaron helicópteros para entregar ayuda a la población en zonas a las que no se podía llegar por carretera.

Desde un helicóptero de la marina que sobrevolaba la aislada ciudad de Palembayan, en Sumatra Occidental, un fotógrafo de Reuters vio grandes extensiones de tierra y viviendas arrasadas por las aguas. Cuando el helicóptero aterrizó en un campo de fútbol, decenas de personas ya se encontraban cerca esperando comida.

Se han recibido informes de personas que han saqueado las líneas de suministro en su desesperada búsqueda de ayuda en otras zonas, según informaron las autoridades el sábado.

"El agua subió hasta la casa y tuvimos miedo, así que huimos. Volvimos el viernes y la casa había desaparecido, estaba destruida", dijo a Reuters Afrianti, de 41 años, en la ciudad de Padang, en Sumatra Occidental.

Ella y su familia, de nueve miembros, se han refugiado en una tienda de campaña junto a la única pared que queda de su casa.

"Mi casa y mi negocio han desaparecido, la tienda ha desaparecido. No queda nada. Sólo puedo vivir cerca de este único muro que queda", explica.

Según cifras oficiales, 406 personas siguen desaparecidas y 213.000 desplazadas.

TAILANDIA Y MALASIA

El ministerio de Salud Pública de Tailandia informó que las inundaciones en el sur del país habían causado 170 muertos, ocho más que el sábado, y 102 heridos. La provincia de Songkhla registró el mayor número de víctimas mortales, 131.

Hat Yai, la ciudad más grande de Songkhla, recibió 335 mm de lluvia el pasado viernes, la cifra más alta en un solo día en 300 años, en medio de días de fuertes aguaceros.

En la vecina Malasia, todavía hay unas 18.700 personas en centros de evacuación, según la agencia nacional de gestión de catástrofes del país. Las autoridades meteorológicas levantaron el sábado las alertas de tormenta tropical y lluvias continuas, y pronosticaron cielos despejados en la mayor parte del país.

Con información de Reuters