Los 4 refuerzos que Marcelo Gallardo quiere para mejorar a River en 2026

Gallardo hizo trascender que busca al menos un refuerzo por línea

Antes de que el plantel de River Plate ingresara de vacaciones, Marcelo Gallardo se reunió con cada uno de los integrantes y les señaló los planes que tiene de cara a la temporada 2026. Esto provocó que se registren seis salidas y que otros jugadores queden con la etiqueta de transferibles. Por otro lado, se conoció la lista de cuatro nombres de refuerzos que el cuerpo técnico considera como los ideales para mejorar el nivel de juego.

Lo primero a mencionar es que los jugadores que se intentaran incorporar se encuentran sumando minutos en el exterior, debido a que en el medio local no se visualizó alguno que pueda marcar la diferencia. Por otro lado, la comisión directiva liderada por Stefano Di Carlo tiene la intención de que las nuevas caras se incorporen bajo la modalidad de préstamo con opción de compra. Todo aquel que rinda, se ganará la posibilidad de quedarse y así evitar grandes gastos.

Los cuatro se encuentran en el exterior y llegarían por medio de un préstamo

El primer borrador con nombres a buscar por parte de River a pedido de Gallardo expone que se encuentra interesado en Valentín Gómez, Román Vega, Fausto Vera y Luciano Gondou. Esto permite entender que la intención es al menos sumar una cara nueva por línea. La presencia del exjugador de Vélez es producto de que Paulo Díaz y Sebastián Boselli fueron notificados de que tienen vía libre para encontrar ofertas que les permitan obtener mayor calidad de minutos pensando en la próxima temporada.

Mientras que el interés por Román Vega es producto de que Milton Casco fue notificado de que no renovará su contrato y así le pondrá fin a un ciclo de 10 de años de manera interrumpida dentro del plantel. El caso de Fausto Vera es uno que se impone bastante, debido a que la salida de Enzo Pérez deja al puesto de volante central sin una clara referencia y se trata de un pedido que los hinchas realizan en las redes sociales de hace un largo tiempo.

Por último, la presencia de Gondou es importante por dos motivos. El primero se vincula con la decisión de dejar libres a Miguel Borja y negocie con cualquier equipo a partir del primer día de enero. En tanto que la segunda apunta a que se busca cambiar el perfil de atacante y que sea similar al de Julián Álvarez o Rafael Santos Borré. Se quiere un jugador que no se quede dentro del área esperando al balón.

De momento, River no hizo ofertas formales pero puede que con el paso de los días haya nuevas novedades que permitan entender qué tan necesario son los nombres que se filtraron. Aunque lo único confirmado es que Gallardo está buscando un zaguero central, un volante central, un lateral izquierdo y puede que un derecho también, porque Fabricio Bustos buscaría salir para tener minutos y principalmente un delantero.

Otros nombres que sonaron son los del defensor Julián Millán y delantero Maximiliano Gómez que se desempeñan en Nacional de Uruguay. Sin embargo, se trata de comentarios que nacieron por parte de la prensa extranjera pero que con el paso de las horas fueron perdiendo fuerza y cierto protagonismo.