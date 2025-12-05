Turismo y calidad: el Gobierno riojano capacitó a trabajadores gastronómicos para elevar la seguridad en el sector hotelero

La provincia de La Rioja realizó una nueva instancia formativa gratuita y obligatoria para acceder al carnet de manipulador establecido en el Código Alimentario Argentino. En esta edición de la capacitación de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, distintos personas del univeso gastronómico participaron de las dos jornadas desarrolladas en la Sala de Situación de la cartera sanitaria.

Realizada desde el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, la formación estuvo dirigida a trabajadores de la producción, distribución y comercialización de alimentos, así como a quienes se desempeñan en comedores escolares, comunitarios, restaurantes y comercios gastronómicos.

Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria destacaron que estas instancias se dictan mensualmente y sin costo, con el objetivo de fortalecer la formación continua y promover estándares de inocuidad en toda la cadena alimentaria. El curso, orientado a obtener el carnet habilitante conforme al artículo 21 del Código Alimentario Argentino, busca asegurar que quienes manipulan alimentos cuenten con los conocimientos necesarios para hacerlo de manera segura y responsable.

La provincia garantiza las seguridad alimentaria

Según las autoridades, la formación resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. En diálogo con el director de Seguridad Alimentaria, Esteban Giovanni, el profesional resaltó el compromiso del Gobierno provincial y del Ministerio de Salud en sostener estas instancias de acceso universal.

“Llevamos adelante una nueva capacitación mensual con el objetivo de brindar conocimientos fundamentales para emprendedores y trabajadores que manipulan alimentos”, señaló a medios locales. Asimismo, subrayó que estas capacitaciones continuarán dictándose todos los meses y seguirán siendo gratuitas, para que el acceso al carnet no se convierta en un obstáculo, sino en una oportunidad de formación para todas las personas.

La Rioja impulsa proyectos estratégicos

La Rioja impulsa dos proyectos de ley considerados estratégicos para la modernización del sistema educativo provincial: la Ley de Educación Superior y la Ley de JUETAENO (Junta de Clasificación, Evaluación y Titularización del Personal de la Enseñanza Oficial). El objetivo primordial de estas iniciativas es actualizar el marco normativo, fortalecer la formación docente y técnica, y alinear el sistema educativo con el desarrollo productivo de la provincia.

Desde la provincia destacaron que, a pesar de las dificultades nacionales, se logró sostener la política educativa, garantizar derechos y avanzar en el saneamiento del sistema, además de incluir la priorización de políticas de alfabetización en todos los niveles y se anunció que la nueva escuela secundaria proyectada representará un cambio trascendente para los estudiantes.