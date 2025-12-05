Argentina vuelve a emitir deuda en dólares: a quiénes está destinada la licitación

El Ministerio de Economía anunció este viernes que la semana próximo emitirá un nuevo bono ley local en dólares con vencimiento en noviembre 2029. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, lo promociona --como en otras licitaciones anteriores--como una vuelta al mercado voluntario internacional, aunque esté lejos de serlo. La licitación está pensada para inversores locales y será un testeo para una eventual salida real a los mercados internacionales, para lo cual deberá pedir autorización al Congreso, tal como establece la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la deuda pública.

Desde la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada en 2021, si el Tesoro quiere colocar deuda ley extranjera necesita la aprobación del Congreso, a través del Presupuesto o a través de una ley especial.

Si el Ministerio de Economía quería refinanciar el pago de Globales y Bonares con títulos ley extranjera, iba a necesitar primero aprobar el Presupuesto 2026 (y esperar a enero para colocar deuda) o emitir un DNU (recordar que la exigencia de pasar los acuerdos con el FMI por el Congreso, que también viene de la Ley de Guzmán antes mencionada, se terminó sorteando vía DNU; ese DNU fue aprobado por Diputados y por eso quedó vigente sin importar la opinión del Senado).

El proyecto de Presupuesto 2026 que se tratará en diciembre incluye (i) la autorización al Gobierno a emitir títulos ley extranjera, y (ii) un cambio a una norma antigua para facilitar los canjes de deuda (y que no tengan la restricción que impone el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece que los canjes de deuda tienen que mejorar montos, plazos y/o intereses).

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el flamante Bonar 29 será bullet y tendrá un cupón de 6,5% anual, que se pagará semestralmente, en mayo y noviembre. "Como el precio de colocación se definirá en la licitación, la tasa efectiva de emisión la conoceremos recién el miércoles", señala un informe de la consultora 1816.

Emisión de cabotaje

Con todos los Globales rindiendo cerca de 10%, pareciera que con esta colocación el Gobierno apunta a captar el interés de inversores locales y no internacionales. "Si, como pensamos, Economía buscará emitir a una tasa inferior a 9% (para 'marcar la cancha' de cara a una futura colocación internacional) , la pregunta es qué tipo de inversor podría verse tentado con el flamante Bonar 2029, teniendo un AL30 muy líquido rindiendo 10,6% contra MEP", interroga la consultora.

Los grandes inversores a los que Caputo hace referencia son los bancos, que actualmente tienen una liquidez en dólares en torno a 22.900 millones de dólares, incluyendo 17.700 millones encajados a tasa 0 en el BCRA y 5.200 millones en las sucursales, fruto del creciente stock de depósitos en dólares privados (36.500 millones a principios de diciembre, tras el pago de Bopreales).

"Esa liquidez los bancos por alguna razón no la vienen invirtiendo en Bonares, de modo que no vemos razones para que demanden el flamante Bonar 29 si no hay incentivos adicionales (como cambios normativos, que no pueden descartarse de aquí al miércoles; recordar que cuando hay subastas en pesos de Economía es muy común que haya nuevas Comunicaciones “A” del BCRA en la previa a las licitaciones)", advirte el documento.

En el caso de los FCI, este año hubo un boom de suscripciones a Fondos en dólares, que hizo que este universo pase a administrar más de 10.000 millones de dólares, superando con creces lo que ocurrió en la época de los FCI de Letes en el gobierno de Macri. Respecto a las tesorerías corporativas, recordar que las empresas que acceden al mercado único y libre de cambios tienen limitad a la conversión de MEP a CCL (por la “restricción cruzada”), pero nada les impide comprar AL30 en el mercado secundario.

"En resumidas cuentas, tendemos a pensar que esta colocación saldrá a una tasa menor al 9% , pero que, para lograr ese objetivo, será necesario (i) algún inversor especial (¿entidad pública? ¿un actor internacional?), (ii) cambios normativos que incentiven a licitar a bancos, FCI, seguros, corporativos y/o individuos (para que quienes no compran AL30 en 10,6% de tasa sí compren el nuevo Bonar 29 a menos de 9%), y/o (iii) que el monto colocado sea pequeño", concluye la consultora.