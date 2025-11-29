Objetivo cumplido: La Rioja consolida su política de educación ambiental con casi seis mil alumnos formados a través de Winti

Durante 2025, un total de 5.925 estudiantes y 474 docentes de sexto grado de toda la provincia de La Rioja participaron de la experiencia educativa Winti, que combinó visitas al Centro Ambiental Interactivo del Parque Arauco con el recorrido del Wintimóvil por escuelas de Capital y del interior. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, promovió contenidos sobre energías renovables, sostenibilidad y cuidado del ambiente, y cerró el ciclo con un balance ampliamente positivo.

Por un lado, cientos de estudiantes viajaron hasta el Centro ambiental interactivo, en el Parque Arauco, donde pudieron recorrer espacios didácticos, conocer cómo se genera energía limpia y participar de actividades inmersivas orientadas al cuidado del ambiente.

Por otro lado, el Winti Móvil, la propuesta innovadora que se incorporó este año, llevó la experiencia a escuelas de distintas regiones, incluyendo instituciones ubicadas en zonas más alejadas, lo que permitió garantizar la participación de todos. Gracias a este recorrido, miles de alumnos profundizaron aprendizajes clave sobre energías renovables, sostenibilidad y buenas prácticas ambientales.

Acerca de Winti

Winti, el Centro Ambiental Interactivo ubicado en Parque Arauco, se consolidó como un espacio innovador dedicado a la educación en energías renovables y cuidado del medioambiente. Su recorrido, organizado en tres etapas, permite a las y los visitantes aprender mediante tecnología, juegos y la observación directa de aerogeneradores. Desde su inauguración en el año 2021, más de 20.000 estudiantes de 375 escuelas de La Rioja participaron de esta experiencia, que ya es un referente de la educación ambiental en la provincia y la región.

Con entrada libre y gratuita, Winti se consolida como un espacio de aprendizaje, conciencia y disfrute abierto a toda la comunidad. Su propuesta educativa, basada en experiencias interactivas, contenidos actualizados y actividades pensadas para todas las edades, permite acercar de manera accesible conceptos sobre energías renovables, sostenibilidad y cuidado del ambiente. De este modo, el Centro reafirma el compromiso del Gobierno de La Rioja con la educación ambiental, promoviendo la participación ciudadana y la construcción colectiva de un futuro más sustentable para la provincia.