Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 29 y domingo 30 de noviembre 2025

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia y como cada mes ofrece los mejores beneficios y descuentos para sus usuarios, con el fin de permitir ahorrar un poco de dinero en las compras y aliviar el bolsillo de los bonaerenses. Pese a que llega el cierre de mes y las posibilidades especiales se achican, se sigue contando con increíbles descuentos todos los días de la semana que no vale la pena desperdiciar.

En un contexto de precios altos y salarios ajustados, noviembre llega con una batería de descuentos que apuntan a potenciar el poder de compra de las familias. En ese marco, el sábado 29 y domingo 30 trae grandes posibilidades en mercados bonaerenses, universidades y comercios de cercanía. De esta manera, los dos últimos días del mes brindan todavía la chance de aprovechar al máximo la billetera virtual.

Todos los descuentos con Cuenta DNI del sábado 29 y el domingo 30 de noviembre

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Cuándo es el descuento en carnicerías en noviembre 2025

El sábado 8 de noviembre fue el único día de este mes en el calendario de los usuarios de Cuenta DNI para poder aprovechar de un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Se decidió que esta sea la única vez que estará disponible este beneficio en el anteúltimo mes del año.

Uno por uno, estos son todos los descuentos en supermercados para noviembre 2025