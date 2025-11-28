De Formosa al podio: Mauricio Arias ganó el Aguas Abiertas del Río Uruguay y va por el OWA

El nadador formoseño Mauricio Arias volvió a demostrar que es uno de los grandes talentos de las aguas abiertas en Argentina, este domingo se coronó campeón del primer circuito del Aguas Abiertas del Río Uruguay, disputado en Concepción del Uruguay. En esta compentencia sumó puntos importantes en esta primera fecha, y ratificó su excelente presente deportivo. La próxima instancia se realizará en Federación, Entre Ríos.

Arias, que recibió una distinción de la Prefectura Naval por categoría menor y por su esfuerzo y sacrificio, se impuso en un circuito exigente que reunió a destacados nadadores de varias provincias, y de esta forma reafirmó su crecimiento sostenido y su consolidación como una figura clave en pruebas de resistencia.

Este triunfo se suma a sus recientes actuaciones sobresalientes, entre ellas su victoria en la prueba de 6 km del circuito nacional de aguas frías, donde volvió a marcar diferencias. Días antes, el joven venía de competir en el Club Regatas de Corrientes, torneo en el que participó junto a sus hermanos Thiago (9 años) y Mía (7 años). En esa ocasión, Mauricio alcanzó el segundo puesto.

Próximo desafío: Open Water Argentina

Tras su consagración en Entre Ríos, Arias se prepara para una semana determinante: debutará en el Open Water Argentina (OWA), uno de los eventos más importantes del país en esta disciplina y donde ya sabe lo que es ser campeón. En esta nueva temporada buscará defender su título.

El certamen cuenta con tres circuitos principales y el nadador formoseño competirá en dos de ellos; el primero será el 29 de noviembre, con un Gran Prix de 18 km. Esta es sin dudas una de las pruebas más exigentes del campeonato, donde buscará poner a prueba su fortaleza en larga distancia.

La segunda cita será pegada, ya que se disputará el 30 de noviembre con un Circuito OWA de 7 km. La competencia clave para medir su velocidad sostenida y capacidad de recuperación tras el esfuerzo del día anterior.

El talento de Arias se potencia con una dedicación constante y un entrenamiento riguroso bajo la guía de su profesor Humberto Alucín. Desde su entorno familiar agradecieron el acompañamiento del Gobierno de la provincia, fundamental en el crecimiento del joven triatleta formoseño.

Con nuevos desafíos por delante y un reciente primer puesto que amplía su palmarés, Mauricio Arias es el vigente y merecido representante de la natación formoseña, con un nivel cada vez más alto y en una temporada que promete seguir con la suma de triunfos y consolidarlo como uno de los referentes nacionales de la natación en aguas abiertas.