Entradas Edelmiro Molinari en La Carbonera 2025: precios y fecha de cuándo toca

Edelmiro Molinari, acompañado por el baterista Sebastián Peisere, el próximo jueves 11 de diciembre desplegará un recorrido sonoro que une legado, improvisación y nuevas texturas. La noche en La Carbonera tendrá un condimento excepcional: Los Espíritus se sumarán como invitados especiales y acompañarán a Edelmiro en varias canciones, creando un cruce generacional que promete convertirse en uno de esos encuentros que quedan en la memoria.

Cuándo toca Edelmiro Molinari

Edelmiro Molinari se presenta el próximo jueves 11 de diciembre en La Carbonera (Carlos Calvo 299, CABA).

Precios para ver a Edelmiro Molinari

La entrada general tiene un costo de $25.000 y puede comprarse a través del sistema Passline, en el siguiente link.

La trayectoria de Edelmiro Molinari

Edelmiro Molinari es un guitarrista, compositor y pionero del rock argentino, reconocido por su estilo innovador y su participación decisiva en la conformación del movimiento musical de fines de los años sesenta y principios de los setenta. Nacido en Buenos Aires en 1950, fue uno de los miembros fundadores de Almendra, junto a Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio y Rodolfo García. Con su sonido experimental y su sensibilidad melódica, Molinari aportó una perspectiva singular a la banda, contribuyendo a definir un lenguaje propio para el rock nacional. Tras la disolución del grupo, continuó explorando nuevas estéticas con Color Humano, proyecto en el que profundizó su interés por la improvisación, la psicodelia y los arreglos complejos.

A lo largo de su trayectoria, Molinari consolidó una identidad artística basada en la búsqueda, el riesgo y la autenticidad. Su obra solista, aunque menos difundida, revela su obsesión por la libertad creativa y el perfeccionismo técnico, características que lo han convertido en una figura de culto dentro del panorama musical argentino. Hoy es valorado tanto por su aporte histórico como por su influencia en generaciones de guitarristas, que encuentran en su trabajo una referencia imprescindible para comprender la evolución del rock en el país.

Respecto a su últimos trabajos, entre 2010 y 2011 grabó el disco Contacto con Sebastián Peyceré en batería y Luis Ocampo en bombo legüero y cajón peruano. En este disco, además de grabar las guitarras eléctricas y voz, Molinari también estuvo a cargo de las líneas de bajo. Participaron como invitados Gabriel Conejo Jolivet (solo de guitarra eléctrica y rítmicas en "No pibe"), Chizzo Nápoli, Skay Beilinson, Claudia Ramollino y Uki Tolosa. Contacto fue presentado el 6 de octubre en el Teatro Colonial de Avellaneda. Los músicos que acompañaron a Molinari en este concierto fueron Bernardo Baraj (saxo), Daniel Maza (bajo), Conejo Jolivet (guitarra eléctrica y slide), Luis Ocampo (cajón peruano y bombo legüero), Sebastián Peyceré (batería), y Uki Tolosa (coros).