El museo del Louvre sube los precios a los turistas que no sean de la UE para financiar las reformas

FOTO DE ARCHIVO. Turistas con boinas rojas frente a la Pirámide de cristal del museo del Louvre en París, Francia

28 nov (Reuters) -El museo del Louvre de París subirá un 45% el precio de las entradas para la mayoría de los turistas de fuera de la Unión Europea, con el fin de financiar las obras de renovación del museo, cuyo estado de deterioro quedó al descubierto el mes pasado con el robo de joyas de la Corona.

Los visitantes de fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo —que incluye Islandia, Liechtenstein y Noruega— tendrán que pagar 32 euros (37 dólares) a partir del 14 de enero, dijo el viernes un portavoz. Los británicos tendrán que pagar la tarifa más alta.

El 19 de octubre, cuatro ladrones huyeron a plena luz del día con joyas por valor de 102 millones de dólares, dejando al descubierto flagrantes fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo. En noviembre, las deficiencias estructurales provocaron el cierre parcial de una de sus alas.

La administración del museo, instada por el interventor del Estado francés a dar prioridad a la seguridad sobre las adquisiciones, dijo la semana pasada que instalaría 100 cámaras exteriores antes de finales de 2026, al tiempo que seguía adelante con un proyecto de renovación de seis años.

Casi nueve millones de visitantes atravesaron las puertas del museo el año pasado, casi tres cuartas partes de ellos extranjeros. Se espera que la subida de precios reporte entre 15 y 20 millones de euros más al año.

Otros museos, como el Palacio de Versalles, construido en el siglo XVII para el rey Luis XIV, la gótica Santa Capilla, la Ópera de París y el castillo de Chambord, en el valle del Loira, también subirán sus precios el año que viene.

La policía ha detenido a los cuatro presuntos ladrones y a otras personas sospechosas de complicidad. Aún no se han recuperado las joyas.

(1 dólar = 0,8648 euros)

