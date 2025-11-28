El picante cruce entre La China Suárez y Julieta Poggio.

Un insperado cruce tuvo lugar entre La China Suárez y Julieta Poggio, luego de que la primera de ellas malinterpretara un comentario de la exparticipante de Gran Hermano, pensando que estaba ninguneando intempestivamente su trayectoria como actriz.

Todo comenzó cuando Lizardo Ponce contó en Rumis (La Casa Streaming) que había comenzado a ver "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", donde la pareja de Mauro Icardi tiene el papel protagónico: "Tremenda serie la de La China, voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele". Fue allí cuando Juli Poggio preguntó: "¿La China Suárez actúa?". Sin entender a qué se refería, su compañero le deslizó: "Actúa hace años La China".

La China Suárez le apuntó a Julieta Poggio

Lejos de pasar desapercibido, esto llegó a oídos de la expareja de Benjamín Vicuña, quien se volcó a las redes sociales para responderle a la ex "hermanita": "Jajaja, que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje". Para finalizar, le agradeció a Lizardo: "Me alegra que te guste la serie".

La respuesta de La China Suárez a Juli Poggio.

La también actriz no respondió a esto, aunque si lo hizo La Tia Sebi: "Además de mala gente, parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está mas claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito".