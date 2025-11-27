Ciclo lectivo 2025: cuándo finalizará el ciclo lectivo en Formosa según el calendario escolar

De cara a la llegada de fin de año y a la finalización del ciclo lectivo 2025, Formosa informó cuándo será la finalización que está enmarcada en el Calendario Escolar 2025: las clases concluirán el lunes 22 de diciembre en toda la provincia, tanto en el nivel inicial, como en el primario y secundario.

Según el medio local Guau, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, señaló que existe una autorización expresa para que las instituciones educativas realicen los actos de colación a partir del viernes 19 de diciembre, incluidos los días del fin de semana.

Esta flexibilización tiene por objetivo garantizar que cada establecimiento cuente con el tiempo necesario para llevar adelante sus ceremonias de cierre, y se tuvo en consideración que "queda poco del trayecto escolar formativo".

Además, el Ministro subrayó que con esta organización los estudiantes de los tres niveles obligatorios cumplirán con los 192 días de clases previstos en el Calendario Escolar 2025. El Gobierno formoseño había diseñado el año 2025 para que los alumnos tengan la mayor cantidad de días de clases posibles, ya que el Modelo Formoseño contempla a la educación como uno de los ejes fundamentales del desarrollo provincial.

Cuándo terminarán las cases en el resto de las provincias

El cierre del ciclo lectivo 2025 en Argentina se desarrollará de manera escalonada, con varias provincias que finalizarán las clases en diferentes fechas durante diciembre, en un período que incluirá feriados inamovibles como el 8 y el 25 de diciembre.

La región del NEA, el receso escolar comenzará generalmente el 19 de diciembre, con la excepción de Misiones, que prolongará su calendario unos días más. Mientras que provincias como Santa Fe y Jujuy concluirán el 12 de diciembre, otras como Buenos Aires y Salta extenderán sus actividades hasta el 22 de diciembre. Por otro lado, la provincia de La Pampa será la última en finalizar las clases, ya que será el 26 de diciembre.

Tras la finalización del dictado de clases, las instituciones deberán completar las instancias administrativas y de evaluación de fin de año. Esto incluye la realización de actos de colación, mesas de exámenes previas y las instancias de recuperación, que en Formosa se extenderán hasta los primeros días de enero para ciertos niveles.

Posteriormente a estas actividades, los establecimientos educativos entrarán en un receso administrativo hasta que comience el ciclo lectivo 2026, el cual está programado para los primeros días de marzo.