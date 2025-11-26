Suiza aumenta la ayuda a Gaza en apoyo al plan de paz de EEUU

Palestinos desplazados se refugian en tiendas de campaña en Jan Yunis

, 26 nov (Reuters) -El Gobierno suizo anunció el miércoles que destinará 23 millones de francos suizos (28,5 millones de dólares) a apoyar el plan de paz de Estados Unidos para Gaza, con lo que su contribución humanitaria total a la zona ascenderá a 150 millones de francos desde octubre de 2023.

El Consejo Federal suizo dijo que 17,5 millones de francos se destinarían a ayuda humanitaria para Gaza y las necesidades de los niños, y otros 5,5 millones de francos al fortalecimiento de las instituciones palestinas, principalmente a través de la Autoridad Palestina.

El Consejo Federal afirmó que, a pesar del aumento de la ayuda tras el alto el fuego del 10 de octubre, las necesidades sobre el terreno en Gaza siguen siendo "inmensas", y señaló que las persistentes restricciones continúan limitando el acceso de la población a los bienes esenciales.

(1 dólar = 0,8065 francos suizos)

Con información de Reuters