El insólito pedido para que el Inter Miami juegue la Copa Libertadores

No se trata de un rumor sino un pedido que nace desde el conjunto que forma parte de la MLS

La organización de la Copa Libertadores de la temporada 2026 se encuentra confeccionada y solo restan semanas para que comiencen a disputarse los partidos correspondientes a la segunda instancia de repechaje. Sin embargo, las próximas ediciones podrían llegar a recibir una presencia más que especial porque el Inter Miami de Lionel Messi quiere formar parte del campeonato.

Lo primero a mencionar es que no se trata de una decisión que sea fácil de llevar a cabo. Esto es producto de que el certamen se encuentra organizado por la CONMEBOL, mientras que el conjunto de La Florida corresponde a la CONCACAF. Sin embargo, no es la primera vez que un equipo de otra federación se suma a la competición. De hecho, River y Boca se consagraron de manera internacional frente a clubes mexicanos.

Jorge Más junto a David Beckham en la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

"Yo si he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez de ver si la participación de Copa Libertadores", Jorge Más, dueño del Inter Miami, en charla con Diario Olé. "Hay precedente, porque clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores. Yo si quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente. Lo he dicho dentro de la MLS", agregó. Un pedido más que claro y que seguramente tendrá una repercusión en las próximas semanas.

"Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero yo creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente. Con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor", profundizó el empresario. Este punto es clave para que la Copa Libertadores reciba a nuevos equipos. Aunque hay una serie de modificaciones que deben llevarse a cabo.

El primer cambio dentro del certamen es que la CONMEBOL debe modificar y ampliar el cupo de participantes. La idea sería que haya más equipos porque de esta manera ningún país miembro de la asociación se verá perjudicado. Hay que recordar que en la Argentina se dispone de cinco cupos de acceso directo y un sexto correspondiente a la zona de repechaje. Luego podrían sumarse más, como es el caso de Lanús, que participará de la edición 2026 por ser el conquistador de la Copa Sudamericana.

Otro elemento a considerar es que la Fase de Grupos como también la zona de Repechaje se verían modificadas. Lo cual agregaría más rondas de eliminación y la presencia de una nueva instancia como la de 16 avos de final. Por consecuencia, los ingresos de televisión se incrementarían por el solo hecho de que un equipo tenga a Lionel Messi dentro de su plantel.

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores 2026?

Lo primero a mencionar es que el certamen empezará el próximo 4 de febrero en el marco de la primera instancia de repechaje. Una que se extenderá hasta el 11. Mientras que del 18 al 25 del mismo mes se producirá el inicio de la segunda fase. En tanto que la tercera se jugará del 4 al 11 de marzo para luego dar con el sorteo de la Fase de Grupos que está pautado para el 18.