Inter Miami quiere darle un 9 argentino a Messi: la oferta millonaria por un ex-San Lorenzo

Un jugador surgido de San Lorenzo de Almagro y que brilló en el exterior está cerca de Inter Miami tras una oferta millonaria.

El tiempo y el fútbol suelen reescribir las historias. Germán Berterame, delantero formado en San Lorenzo de Almagro y con paso por Patronato, encontró su mejor versión lejos del país y hoy está muy cerca de convertirse en refuerzo de Inter Miami. Tras destacarse en la Liga MX y naturalizarse mexicano, el atacante recibió una oferta millonaria del club de Lionel Messi, en una negociación que sacude el mercado continental.

Según confirmó el periodista mexicano José Armando Rodríguez, Inter Miami presentó una oferta formal de 15 millones de dólares a Rayados de Monterrey para quedarse con el pase de Berterame, que en 2025 fue convocado por Javier Aguirre para el seleccionado azteca.

La cifra refleja la importancia que le asignan al delantero dentro del proyecto deportivo. El conjunto de Fort Lauderdale, campeón vigente de la MLS, busca reforzarse con jerarquía y proyección internacional para sostener su crecimiento global. Sin embargo, la postura inicial de Rayados es firme: no dejarlo salir por menos de su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de dólares.

De San Lorenzo a figura del fútbol mexicano

Cuando Berterame dejó San Lorenzo en 2019 tras haber debutado en 2016 y con solo 7 partidos, pocos imaginaban el recorrido que estaba por delante. El delantero, nacido en Villa María, no logró afianzarse en el "Ciclón", pero su carrera dio un giro decisivo tras emigrar al fútbol mexicano en 2019 para sumarse a Atlético de San Luis.

Allí empezó a construir una reputación sólida como goleador: movilidad, potencia y olfato dentro del área. En San Luis convirtió 31 goles y repartió siete asistencias, números que lo posicionaron rápidamente entre los delanteros más confiables de la Liga MX.

Su explosión definitiva llegó en el Torneo Apertura 2022, cuando terminó como máximo artillero del certamen con nueve tantos, compartiendo el primer lugar con Nicolás “Diente” López. Ese rendimiento lo catapultó a Rayados de Monterrey.

Consolidación en Monterrey y salto de calidad

En Rayados, Berterame terminó de consolidarse como una de las grandes figuras ofensivas del fútbol mexicano. Desde su llegada al club, disputó 87 partidos oficiales, anotó 31 goles y sumó 11 asistencias, convirtiéndose en una pieza clave del equipo.

Su regularidad, sumada a su madurez futbolística, lo llevaron a tomar una decisión trascendental: naturalizarse mexicano. Tras cumplir los plazos de residencia, quedó habilitado para representar a la Selección de México y pasó a estar en el radar de Javier Aguirre como alternativa ofensiva de cara al Mundial 2026.

El llamado de Lionel Messi que puede cambiar todo

Más allá de los números, hay un factor emocional que podría resultar decisivo. Según reveló Willie González, periodista de Multimedios Deportes de Monterrey, Messi fue protagonista directo de las gestiones.

El capitán argentino se habría comunicado personalmente con Berterame para invitarlo a sumarse a Inter Miami. Un gesto que, según el propio González, pesa más que cualquier contrato: “Es la ilusión de todo futbolista argentino que te llame Lionel Messi y te proponga jugar con él”.

Ese llamado habría inclinado la balanza del delantero, que en el pasado rechazó propuestas tanto de la MLS como del Wolverhampton de la Premier League.

El plan deportivo también resulta seductor. Javier Mascherano, una de las figuras del cuerpo técnico de Inter Miami, ve a Berterame como una pieza para ser titular, con la proyección de ocupar el lugar de Luis Suárez, quien continuaría en el club pero con un rol más dosificado en 2026.