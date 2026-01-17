Dolor en el fútbol por la muerte de un histórico arquero campeón con Independiente y referente de Unión

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de un histórico arquero de Independiente

El viernes 16 de enero en Santo Tomé, Santa Fe, murió una gloria del fútbol argentino con pasado en Independiente, Colón, Unión y Boca Juniors, además de otros clubes de nuestro país. Se trata de José Luis Burtovoy, también conocido bajo el apodo "La Polaca", quien falleció a los 79 años y dejó una huella imborrable en las instituciones por las que pasó. Por supuesto, lo despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales.

Después de representar a Unión de Sunchales en los inicios de su carrera, Burtovoy se probó en el "Sabalero" y quedó para luego ascender a Primera División en 1965 siendo el tercer arquero. Dos años más tarde llegó al "Rojo" de Avellaneda pero tampoco la tuvo fácil, ya que le tocó ser suplente de Miguel Ángel "Pepé" Santoro. Igualmente integró el plantel campeón del Torneo Nacional en 1967 y formó parte del que más tarde ganó la Copa Libertadores para luego regresar al ascenso y volver a hacer historia.

La Polaca Burtovoy, el arquero que surgió de Colón, pasó por Independiente y se convirtió en ídolo de Unión

Después de pasar por Almirante Brown, el guardameta arribó a Unión de Santa Fe en 1974 para ser el titular en el ascenso a la máxima categoría de aquel año. En 1975 le dejó el puesto a Hugo "Loco" Gatti con Juan Carlos "Toto" Lorenzo al mando como DT. Este último lo acercó al "Xeneize", donde no pudo debutar oficialmente más allá de que disputó un amistoso contra Chaco For Ever.

Años más tarde, su hijo Juan Pablo continuó con el legado ya que se convirtió en arquero de Colón de Santa Fe y se lució en la Copa Libertadores de 1998 cuando atajó cuatro penales en una definición contra Olimpia de Paraguay. Dicho accionar le permitió al "Sabalero" meterse entre los ocho mejores del certamen. En cuanto a su padre, mientras tanto, después del retiro se desempeñó como jefe de taquígrafos en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe hasta que se jubiló.

Murió José Luis Burtovoy, gloria de Unión y exarquero de Independiente

La despedida de Unión de Santa Fe para la Polaca Burtovoy

"El Club Unión lamenta con profundo dolor el fallecimiento de José Luis Burtovoy, arquero de nuestra institución en el ascenso de 1974. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento", escribieron desde las redes del "Tatengue" para despedir al emblemático guardameta con un posteo en el que además sumaron dos fotos suyas.

La relación de Burtovoy con Toto Lorenzo en Unión de Santa Fe

A pesar de ser el arquero que logró el ascenso en 1974 con el "Tatengue", la "Polaca" quedó relegado al banco de suplentes una vez que Hugo Orlando Gatti llegó al club de la mano de Juan Carlos "Toto" Lorenzo en 1975. El santafesino fue titular contra Atlanta y Chacarita en los dos primeros partidos y su compañero se perfilaba para hacerlo en el tercero contra Newell's. Tal es así que el interrumpió al DT para hablar frente al plantel y un año atrás lo contó en una nota con el medio El Litoral.

"Lorenzo inventa una situación para justificar el cambio, una situación que no ajustaba a la verdad. Me paro, lo interrumpo, le pido permiso para hablar y le digo que conocía las reglas del juego, que no necesitaba inventar algo que no era cierto. Esto permitió que la relación con él fuera muy buena, valoró lo que le dije, mí carácter e ir de frente, por eso será que me llevó a Boca", reveló Burtovoy en la mencionada entrevista en la que además comentó que nunca tuvo celos de Gatti ni hubo controversias porque se quedó con el puesto.