Videos, un auto y un apodo, las claves para identificar y detener a un nuevo acusado del triple narco femicidio de Florencio Varela

Un video de seguridad captado el 18 de septiembre, un día antes del triple narco femicidio de Florencio Varela fue clave para identificar a varios de los miembros de la banda acusada de secuestrar, torturar y asesinar a Brenda, Morena y Lara el 19 de septiembre después de pactar un encuentro simulando una fiesta en una vivienda y por el que que habrían pactado a las jóvenes un pago por asistir a ese encuentro. Tras los crímenes y el hallazgo de los cuerpos, la causa empezó a avanzar con nombres y personajes ligados a una banda de narcomenudeo que operaba en la zona del Bajo Flores y de Barracas para luego extender los brazos al conurbano e instalarse en distintos barrios.

Así, con las identificaciones y las detenciones, algunos de los acusados empezaron a hablar y a brindar detalles que fueron sumando nombres al expediente. Con esa investigación se llegó a conocer algunos de los movimientos previos a la noche del crimen que incluyó una reunión en una parrilla. Para los fiscales que intervinieron en la causa, la cuestión alrededor de reuniones en lugares de comida, en la previa y en la noche del crimen, marcó un punto a seguir ya que se demostró que varias reuniones se hacían en lugares públicos.

Al el encuentro el día previo a los crímenes, uno de los sospechosos llegó en un auto Chevrolet Cruze color blanco y tras la declaración de una de las detenidas, Florencia Ibañez, pudieron identificar allí a “el Tío”, llamado en realidad Bernabé Mallón y miembro de la banda de narcomenudeo. De hecho, para alguno de los investigadores se trata de uno de los personajes que tiene mayor preponderancia en el esquema principal. Los investigadores, además, están convencidos que fue quien organizó la reunión ya que conocía a Lara de encuentros previos y a través de ella fue que se hizo la oferta para el encuentro durante una cita que tuvo días antes con la menor de las víctimas. Así también, quienes avanzaron en la causa sospechan que “el Tío” es el hombre que algunos testigos señalaron por darle distintos regalos a Lara para ganarse la confianza.

Con el avance de la investigación, las identificaciones y detenciones, la investigación se abocó en encontrar el vehículo que faltaba y era parte del rompecabezas del expediente. Así llegaron a una concesionaria de La Plata donde encontraron el Chevrolet Cruze usado por Bernabé Mallón que había sido entregado a fin de año para ser vendido poco antes de la caída de “el Tío”. Para los pesquisas, el vehículo fue parte del operativo para engañar, secuestrar y trasladar a las chicas hasta la casa donde fueron asesinadas.

Sin embargo, parte de la investigación confía en que luego de los crímenes, “el Tío” volvió desde Florencio Varela hasta Capital Federal en el VW Fox que manejaba otro de los detenidos, Víctor Sotacuro. Ese auto, el Fox, era usado por Alex Ydone Castillo, un capo narco que está señalado también por los crímenes pero que sigue prófugo y es ahora el principal objetivo de los investigadores mientras esperan la extradición de “Pequeño J” desde Perú. Mientras para los investigadores la hipótesis principal se mantiene en que los crímenes fueron en venganza por un robo de droga y los familiares de Brenda, Morena y Lara reclaman justicia, la investigación avanza lentamente para determinar quiénes y por qué mataron a las tres chicas con una brutalidad muy poco vista en el país.