"Es una locura": Schiavi destrozó a Riquelme por el presente de Boca

Boca es el único club de los habilitados a sumar refuerzos que no logró concretar ninguno

Una particularidad que se está registrando en el mercado de pases del fútbol argentino es que Boca es el único club que hasta el momento no sumo un refuerzo a pesar de que se encuentra habilitado para hacerlo. Algo que no solo provoca enojo entre los hinchas después de lo que sucedió con Marino Hinestroza, sino también una serie de declaraciones muy duras de Rolando Schiavi hacia Juan Román Riquelme.

Lo primero a mencionar es que el Xeneize es el único club de los que está habilitado a sumar refuerzos pero que no logró concretar la llegada de ninguno. Mientras que Banfield es el otro que no sumó incorporaciones, sin embargo esto es producto de que dispone de una serie de inhibiciones que reclaman el pago de viejas deudas. Sin dinero, la FIFA no regresará el permiso. Es por ello que el panorama del Xeneize es bastante particular y que enciende varias alarmas en una temporada muy especial.

Vasco da Gama se quedó con la ficha de Hinestroza tras mejorar la oferta de Boca

"Rarisimo, me parece una locura que no se haya traído un refuerzo. Lo escuché a Riquelme que se hablaba de que el mercado de pases del año pasado había sido muy bueno. Hay que analizar cómo fue el mercado a lo largo del año, quién tuvo un buen y mal rendimiento, quién jugó un partido porque tenes jugadores que están en el plantel uno o dos años que no juegan un partido. Creo que tenes que hacer un recambio", expresó Rolando Schiavi en ESPN.

"Es una locura porque Boca tiene Copa Libertadores; mucha más exigencia. Y estamos todos esperando que sea campeón hace años. Vos tenes la posibilidad de reforzarte...", profundizó. Las últimas negociaciones que el club llevó a cabo fueron por dos delanteros pero ninguna culminó de manera satisfactoria. Algo que se agrava mucho más en un contexto donde Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez tienen aseguradas sus ausencias en los primeros dos partidos del Torneo Apertura por diversas lesiones. Mientras que Lucas Janson será probado como referencia de área cuando no gran parte de su carrera la llevó a cabo jugando en otra posición.

Una serie de declaraciones que nacen después de lo que fue el intento fallido por contar con Marino Hinestroza. Un delantero que Boca está negociando desde hace más de un mes con Atlético Nacional pero por una gran cantidad de diferencias en lo económico no se llegó a un acuerdo. Y el paso de las horas expuso que terminará sumando minutos en Vasco da Gama de Brasil, debido a que ofreció 6 millones de dólares contra los 5 millones que habían acercado desde la Argentina.

Mientras que las charlas con San Lorenzo por Alexis Cuello exponen una clara diferencia entre el dinero que uno pretende y lo que el otro está dispuesto ofrecer. Desde el Ciclón piden 5 millones de dólares para desprenderse de la ficha del atacante, pero la oferta del Xeneize fue de 2.5 millones por el 60% del pase. Una que fue rechazada y que deberá ser mejorada de manera más que sustancial para que se llegue a un entendimiento.