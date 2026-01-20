Boca lanzaría una nueva camiseta especial.

El 2026 no es un año más para Boca Juniors. Después de una larga espera de más de dos años, el conjunto Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde fase de grupos. Un panorama alentador para el club, que podrá afrontar triple competencia en la primera mitad del año, si se suma Apertura y Copa Argentina. Esto luego de haber finalizado como el segundo mejor equipo de la tabla anual en la primera división del fútbol argentino, solo por detrás de Rosario Central.

Adidas es consciente de lo que significa esta temporada para el público bostero y prepara un diseño especial para sus hinchas, según dio a conocer Footy Headlines, una página que brinda noticias exclusivas sobre equipamiento de fútbol, especializado en filtrar y revelar las nuevas camisetas, botas, logotipos y otros artículos de las principales marcas y equipos antes de sus lanzamientos oficiales, por lo que una referencia clave al dar desde lanzamientos oficiales hasta filtraciones de temporadas futuras.

Así sería la nueva camiseta retro de Boca

La nueva camiseta alternativa de Adidas para Boca Juniors en 2026 contará con diseños inspirados en la icónica camiseta de Alemania del Mundial de 1994. Se presenta en esta indumentaria una base blanca con los colores azul y amarillo, que aparecen en un patrón en zigzag, que aparecen en los hombros y la parte superior del pecho. Este diseño es muy similar a la que usó el seleccionado alemán, que en su caso llevaba los colores de su bandera.

Así sería la nueva camiseta de Boca.

También se ha presentado una campera con el mismo estampado de rombos azules y amarillos en los hombros y cuerpo blanco. El diseño de inspiración retro incluye puños elásticos y cierre de arriba a abajo, completando su estética retro. Una versión que seguramente será muy demandada por los hinchas del Xeneize, que vuelven a la combinación del blanco con el azul y oro, muy presente en distintas épocas del club.

Así sería el diseño de la campera retro nueva de Boca.

La camiseta suplente del Xeneize, también blanca

La nueva alternativa Xeneize.

La página Footy Headlines también reveló lo que sería la camiseta nueva alternativa de Boca, la cual rinde homenaje a los orígenes del club y su diseño tiene algunos antecedentes del pasado. Se trata de una camiseta que presenta una base blanca combinada con rayas azul marino, recordando la primera equipación del club y su conexión con los inmigrantes genoveses. Y por primera vez, la camiseta visitante adidas del Xeneize incluirá un escudo especial de "alcántara".