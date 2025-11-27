Formosa impulsa nuevas herramientas financieras para fortalecer el crecimiento y la competitividad de las PyMEs

Con el objetivo de potenciar el crecimiento de las PyMEs en la provincia de Formosa, desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa se impulsa el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de nuevas herramientas financieras. El curso presentará herramientas del mercado de capitales poco difundidas, con inscripción abierta y gratuita.

El objetivo central del curso es democratizar el acceso del sector productivo pero que permiten gesitonar mejores los recursos, reducir costos y obtener liquidez inmediata que suelen estar poco visibles en el sector. El ideal es comprender cómo funcionan estas opciones para sumar nuevas estrategias a la gestión financiera.

La idea principal es brindar nuevas prácticas más accesibles y eficientes, una oportunidad para acceder a alternativas más ágiles, económicas y digitales. El curso se realizará el viernes 28 de noviembre a las 8:30, en el Salón Fonfipro.

Herramientas financieras

El conocimiento sobre alternativas concretas será Pagaré Bursátil (opera 100% digital), costos más bajos que la banca tradicional y acceso rápido a la liquidez; factura de crédito electrónica, caución bursátil, obligación negociable PyME. La msma estará a cargo de Lic. Víctor Hugo Recalde, especialista en administración; y Cra. Rocío Araceli Benítez, especialista en mercado de capitales (UBA) y diplomada del CFI.

Más empleo registrado

Según un informe de la consultora Politiké, basado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Formosa fue una de las pocas provincias que mostró un crecimiento del empleo registrado privado en la comparación interanual a agosto de 2025. Mientras en la mayoría de las jurisdicciones del país se registraron caídas, la provincia gobernada por Gildo Insfrán logró mantener una evolución positiva, ubicándose entre las de mejor desempeño del período.

En su último informe, el Ministerio de Capital Humano de la Nación señaló que, desde el inicio de la gestión del actual presidente Javier Milei, se han perdido más de 138.573 puestos de trabajo registrados en el sector privado a nivel nacional. Asimismo, al examinar la variación intermensual, comparando agosto de 2025 con julio de 2025, se advirtió una nueva caída, con más de 10.555 empleos privados registrados menos en todo el país.

En contraste con esta tendencia negativa, la situación de Formosa se presenta como una excepción. La provincia registró un crecimiento del 3,60 % interanual en agosto de 2025, convirtiéndose en la segunda jurisdicción del país con mayor expansión en el empleo privado formal. Este desempeño implicó la incorporación de más de 793 trabajadores registrados en el último año, consolidando su posición como una de las pocas provincias con resultados positivos en el contexto actual.