Piastri responde "no" a la pregunta sobre si ayudaría a Norris a ganar el título de F1

Oscar Piastri de McLaren habla con los medios de comunicación antes del Gran Premio de Qatar

v (Reuters) -Oscar Piastri afirmó el jueves que la cuestión sobre si ayudaría a su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, a ganar el título de Fórmula Uno fue discutida, pero la respuesta fue "no".

Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre Piastri y Max Verstappen, tetracampeón mundial con Red Bull, a falta de dos pruebas, incluyendo el sprint del sábado en Qatar y el gran premio principal del domingo.

Verstappen ha surgido como una seria amenaza después de haber estado a 104 puntos de Piastri a fines de agosto y ganar en Las Vegas el fin de semana pasado, cuando ambos McLaren fueron descalificados.

Preguntado por los medios en el circuito de Lusail acerca de si hubo alguna discusión interna sobre si ayudar a Norris en algún momento, Piastri respondió: "Tuvimos una brevísima discusión al respecto, y la respuesta es no. Sigo igualado a puntos con Max y tengo bastantes posibilidades de seguir ganando si las cosas van como yo quiero, así que, sí, así es como jugaremos".

Piastri y Norris han ganado siete carreras cada uno esta temporada y el equipo ha dicho en repetidas ocasiones que siguen en igualdad de condiciones, pese al bajón de rendimiento del australiano, y que pueden luchar libremente por el título.

La pareja ha conseguido mantener una buena relación dentro del equipo, algo poco habitual en la Fórmula Uno cuando hay tanto en juego.

"Creo que todavía hay una oportunidad y así ha ocurrido ya un par de veces antes", dijo el australiano, cuyo mánager Mark Webber estuvo involucrado en una batalla por el título a cuatro bandas en 2010 que terminó favoreciendo a Sebastian Vettel, de Red Bull.

"Sé que no es imposible", dijo Piastri, que podría convertirse en el primer australiano en lograr el título desde Alan Jones en 1980. "Obviamente, también sé que es una posibilidad un poco remota. No puedo confiar en tener dos fines de semana perfectos (...) Necesito que otras cosas me salgan bien, y soy muy consciente de ello".

(Editado en español por Carlos Serrano)