¿Adiós San Lorenzo? Los 4 jugadores que pueden irse ya

San Lorenzo atraviesa una crisis institucional y existe la posibilidad de que al menos cuatro jugadores dejen la institución en 2026. Después de que el colombiano Jhohan Romaña anticipe su salida con un mensaje en las redes sociales y se especule con su continuidad en otros clubes, ahora se sumaron otros que no seguirían en el equipo de Damián Ayude después de la eliminación del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Con la plaza asegurada para jugar la Copa Sudamericana del año que viene, el "Ciclón" sabe que no contará con algunas de sus figuras.

En medio de las inhibiciones que hoy impedirían que se refuerce o que venda, el elenco de Boedo vive horas más que complicadas. A su vez, también hay chances de que tenga aún más bajas debido al poco rodaje en el verde césped o mismo por los conflictos a nivel dirigencial que golpean de lleno a la institución. Hasta el momento hay sólo cuatro que no renovarían su vínculo, una vez que se termine el próximo 31 de diciembre.

Quiénes son los jugadores que se irían de San Lorenzo en 2026

En principio, quienes no segurían son Nery Domínguez, Emanuel Cecchini, Ezequiel Cerutti y Andrés Vombergar. Todos están ante la misma situación, ya que culminarán su vínculo y no está a la vista la mencionada renovación. De esta manera, el DT perdería a un defensor que jugó muy poco, a un volante que tuvo rodaje con Miguel Ángel Russo, pero perdió el lugar y a dos delanteros que supieron ser importantes en distintas etapas, pero no tienen su futuro asegurado en Boedo.

Por otro lado, Romaña también se alejaría de San Lorenzo y en su última publicación en redes dejó un mensaje con el que lo confirmaría: "Siempre llevaré el escudo en mí corazón", escribió el zaguero colombiano agradeciendo al club por el cariño brindado. Así, serían al menos cinco futbolistas pero no serían los únicos ya que Facundo Altamirano y Alexis Cuello -al que le deben dinero por premios- son otros dos que tampoco seguirían. Igualmente, cabe destacar que todavía les quedan temporadas por delante de acuerdo al contrato, por lo que no tienen su salida asegurada.

Andrés Vombergar, candidato a dejar San Lorenzo en 2026

Los números de San Lorenzo en 2026

Partidos jugados : 35.

: 35. Goles convertidos : 27.

: 27. Goles recibidos : 22.

: 22. Triunfos : 13.

: 13. Empates : 14.

: 14. Derrotas : 8.

: 8. Títulos: 0.

La venta de un crack de San Lorenzo a un grande de España que dejaría una suma millonaria

En medio de la crisis en la que continúa inmerso, en San Lorenzo irrumpió una noticia sobre el mercado de pases. Se trata nada menos que de Facundo Gulli, joya surgida del club de 20 años que es pretendida por Sevilla de España para la próxima temporada y podría dejarle al "Ciclón" una suma multimillonaria por su pase.

El Diario AS español reveló que, el director deportivo del conjunto sevillano, Antonio Cordón, viajó a nuestro país en los últimos días para observar a Gulli y también a otros jugadores del fútbol argentino. Si bien la cláusula de rescisión de Gulli es de 20 millones de dólares y tiene contrato con el club de Boedo hasta diciembre del 2028, la negociación podría darse en otros números.